В Раде заявили о подаче более 15 тысяч поправок к проекту Гражданского кодекса

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что к проекту нового Гражданского кодекса было подано более 15 тысяч поправок. В частности, часть из них является попыткой заблокировать рассмотрение проекта.

Об этом говорится в сообщении Стефанчука в соцсетях.

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«15 328 поправок подано к проекту Гражданского кодекса. С одной стороны, вроде бы их количество впечатляет. Но с другой стороны: Кодекс состоит из почти 2000 статей, так что арифметически – по 7-8 поправок на статью, что вроде и немного. У нас были законопроекты, где количество поправок к одной статье определялось сотнями», – рассказал председатель парламента.

Согласно его словам, подавляющее количество поправок подали от трех до четырех депутатов (по 7-8 тысяч каждый отдельно и в соавторстве), что является попыткой депутатов заблокировать рассмотрение проекта во втором чтении.

Как отмечается, другие нардепы подали «довольно конструктивные поправки в разумном количестве». Стефанчук подчеркивает, что они будут обсуждены рабочей группой, поскольку власть заинтересована в «совместном улучшении текста законопроекта».

«Отдельно мы продолжаем активно работать с различными сообществами, общественными объединениями, профессиональными ассоциациями, которые высказали свои довольно конструктивные замечания к тексту. Некоторые из них отражены, в частности, и в моих поправках к проекту Гражданского кодекса», – написал руководитель Верховной Рады.

В то же время, Стефанчук добавил, что в парламенте «в дальнейшем настроены на конструктивное сотрудничество» по доработке этого документа.

«Единственное, что сложно понять: как отдельные коллеги, которые рассказывали, что им не хватило 6 месяцев, пока Гражданский кодекс был на общественном обсуждении, чтобы прочитать его, справились за 21 день и подали по 8 тысяч поправок каждый. Искренне хочу надеяться, что они успели не только написать их, но и прочитать», – подытожил он.

Как известно, Стефанчук сообщил о регистрации новой редакции Гражданского кодекса Украины в День Соборности, 22 января, после почти шести лет работы экспертов.

Напомним, 28 апреля Верховная Рада поддержала законопроект №15150 в первом чтении. Документ поддержали 254 народных депутата.

Новый Гражданский кодекс Украины вызвал критику из-за возможного усложнения процедур развода. Нардеп Наталия Пипа заявляла о «советских практиках» и необходимости внесения поправок.

Также в Киеве 17 мая состоялась новая акция протеста против законопроекта №15150 о новом Гражданском кодексе.

На инфографике «Слово и дело» – ключевые новеллы, которые могут войти в новый Гражданский кодекс Украины.

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