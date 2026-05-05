Экс-нардеп Тигипко стал внештатным советником Буданова – «Честно»

Бывший народный депутат и вице-премьер Сергей Тигипко получил должность внештатного советника руководителя Офиса президента Кирилла Буданова.

Об этом сообщила руководитель Департамента по вопросам обращений граждан и доступа к публичной информации ОПУ в ответ на запрос движения «Честно».

Как отмечается, одним из трех внештатных советников Буданова стал основатель группы компаний «ТАС» Сергей Тигипко, который является бывшим лидером партии «Сильная Украина» и вице-премьер-министром времен беглого президента Виктора Януковича.

Вместе с Тигипко внештатными советниками Буданова в ОПУ являются Андрей Юсов – представитель Главного управления разведки Министерства обороны, а также Роман Девятов – бывший заместитель главы Одесской областной организации партии «УДАР».

«После смены руководства ОП в 2025 году часть советников формально «выпала» из команды, но быстро вернулась, хотя уже в другом статусе. Как, например, Михаил Подоляк и Сергей Лещенко. Ведь во времена Андрея Ермака оба работали внештатными советниками непосредственно главы ОП. После его увольнения их также формально уволили с этих должностей, однако вскоре переназначили снова, на этот раз уже как внештатных советников всего Офиса президента», – говорится в публикации.

При этом на своей должности внештатного советника Офиса президента остались Виктория Страхова и Игорь Веремий.

Как отмечает «Честно», на официальном сайте президента Украины информация об этих советниках не опубликована, а также нет описания их функций, направлений работы и оснований назначения.

Стоит отметить, что Тигипко является бизнесменом и бывшим госслужащим, который за свою карьеру занимал должности народного депутата, вице-премьера, министра экономики, главы Национального банка, а также дважды баллотировался в президенты Украины.

Также Тигипко был первым председателем правления «Приватбанка», возглавлял правление финансово-промышленной группы «ТАС». В 2007 году продал свои банки «ТАС-Инвестбанк» и «ТАС-Комерцбанк» шведскому Swedbank и стал председателем правления его украинской дочерней компании. При этом по состоянию на 2022 год Тигипко входил в число 20 богатейших украинцев по версии Forbes.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Украины Юлией Свириденко, в ходе которой они обсудили предстоящие кадровые вопросы в Кабинете министров.

Как известно, 2 января Зеленский официально назначил бывшего главу ГУР Кирилла Буданова руководителем Офиса президента.

Также Зеленский назначил бывшего главу Мининфраструктуры Александра Кубракова своим внештатным советником по вопросам инфраструктуры и взаимодействия с общинами.

