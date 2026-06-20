В Британии столкнулись два пассажирских поезда: есть погибший и десятки травмированных

В Британии возле города Бедфорд столкнулись два пассажирских поезда. В результате аварии погиб машинист одного из них, десятки пассажиров получили травмы разной степени тяжести.
Об этом сообщает Sky News.
Авария произошла вечером в пятницу возле города Бедфорд, неподалеку от Кембриджа.
По данным СМИ, пассажирский поезд из Корби врезался в хвост другого пассажирского поезда, который остановился на той же колее.
От силы удара один вагон сошел с рельсов.
В результате столкновения погиб машинист поезда. По итогам спасательной операции в «скорой» сообщили, что 11 человек получили очень тяжелые травмы, еще 22 – серьезные, а 56 – незначительные.
К спасательной операции привлекли более 20 бригад экстренной медицинской помощи и шесть вертолетов «скорой».
Министр транспорта пообещал тщательное расследование причин аварии.
Король Чарльз III через представителя Букингемского дворца выразил соболезнования пострадавшим и семье погибшего.
Напомним, недавно в Дании произошло столкновение двух пассажирских поездов, в результате чего несколько пассажиров получили травмы, четверо из них находились в критическом состоянии.
А в январе в Испании столкнулись два скоростных поезда – погибли 39 пассажиров, еще 152 человека получили ранения.
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