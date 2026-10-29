Есть информация о подготовке врагом новых баллистических ударов – Зеленский

Разведка получила информацию о подготовке россией новых баллистических ударов. Для противодействия атакам Украине нужны дополнительные возможности противовоздушной обороны и решения партнеров по соответствующей помощи.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении к нации.

29 октября 2026, 17:14 Россия производит больше баллистики, чем весь мир выпускает перехватчиков для Patriot – «Флеш» Россия производит больше баллистических ракет, чем мировая промышленность успевает выпускать перехватчиков для систем ПВО Patriot.

По словам главы государства, кроме санкционного давления важно ускорить поставки пакетов помощи, о которых Украина договаривалась с партнерами. Он подчеркнул, что санкции в ключевых юрисдикциях не всегда дают быстрый результат, а их влияние может проявиться только через несколько месяцев.

Промедление с введением ограничений, по словам Зеленского, оставляет россии больше времени для налаживания схем поставок компонентов и материалов, необходимых для производства баллистических ракет.

«МИД Украины должно ускорить эту работу с нашими партнерами. Определили дополнительные задачи и для дальнобойных санкций, которые работают гораздо быстрее», – заявил Зеленский.

Напомним, недавно Зеленский заявил, что Киев уже почти месяц ожидает подписи министра обороны США Пита Хегсета по поставкам Украине ракет-перехватчиков баллистики для систем ПВО Patriot и NASAMS.

Также сообщалось, что Украина призвала западных партнеров передать 10% имеющихся запасов ракет-перехватчиков для усиления противовоздушной обороны, в частности, ракеты для Patriot и IRIS-T.

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