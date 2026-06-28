Рф ударила по Днепропетровской области: горели АЗС и спортшкола, есть раненые

Ночью враг почти 20 раз атаковал три района Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией. В результате ударов ранены два человека.
Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
По данным ОВА, на Никопольщине под ударом были Никополь, а также Червоногригоровская, Марганецкая, Покровская городская и Покровская сельская громады.
В результате атаки загорелась спортшкола.
В Подгородненской громаде Днепровского района после удара горела АЗС. Там пострадал один человек.
В Губинихской громаде Самаровского района пожары возникли на двух АЗС. Также повреждены автомобили.
Ранение получила 41-летняя женщина. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Напомним, в ночь на 28 июня россия атаковала Украину ракетами и 142 дронами. Силы ПВО сбили шесть баллистических ракет, одну ракету «Циркон» и 125 беспилотников.
В частности, баллистическими ракетами россияне атаковали Киев. Взрывы прогремели дважды с интервалом в 40 минут.
В течение последней недели российские войска осуществили масштабные атаки на украинские города и громады, применив около 1400 ударных беспилотников, почти 1500 управляемых авиабомб и 19 ракет разных типов.
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