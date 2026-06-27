Рф ударила по двум АЗС в Харьковской области, возник масштабный пожар

В ночь на 27 июня российские войска атаковали дронами Солоницевскую громаду Харьковского района. В результате удара повреждены две автозаправочные станции, на одной из них произошел пожар.
Об этом сообщили в ГСЧС Харьковской области.
На одной из заправок после атаки разрушено здание и вспыхнул пожар. Площадь возгорания составила около 400 кв. м.
Также в результате удара повреждены 10 единиц техники.
Еще одна автозаправочная станция также получила повреждения. Там повреждено здание операторской, однако возгорания не было.
По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал.
К ликвидации последствий привлекали подразделения ГСЧС. На месте работали, в частности, саперы, психологи и офицеры-спасатели громады.
Напомним, в ночь на 27 июня в Запорожье российский беспилотник также атаковал автозаправочную станцию. В результате удара возник пожар резервуара с газом и административного здания, жертв и пострадавших нет.
21 июня сообщалось, что российский дрон попал на парковочную площадку торгового центра в Салтовском районе Харькова.
А до этого управляемая авиабомба оккупантов попала в жилой дом в Харькове, пострадали гражданские.
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