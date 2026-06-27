Рф ударила по двум АЗС в Харьковской области, возник масштабный пожар

В ночь на 27 июня российские войска атаковали дронами Солоницевскую громаду Харьковского района. В результате удара повреждены две автозаправочные станции, на одной из них произошел пожар.

Об этом сообщили в ГСЧС Харьковской области.

27 июня 2026, 08:37 Россия ударила по Запорожью дроном, из-за удара загорелась АЗС Вражеский дрон попал в АЗС в Запорожье, вызвав пожар газового резервуара и административного здания.

На одной из заправок после атаки разрушено здание и вспыхнул пожар. Площадь возгорания составила около 400 кв. м.

Также в результате удара повреждены 10 единиц техники.

Еще одна автозаправочная станция также получила повреждения. Там повреждено здание операторской, однако возгорания не было.

По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал.

К ликвидации последствий привлекали подразделения ГСЧС. На месте работали, в частности, саперы, психологи и офицеры-спасатели громады.

Напомним, в ночь на 27 июня в Запорожье российский беспилотник также атаковал автозаправочную станцию. В результате удара возник пожар резервуара с газом и административного здания, жертв и пострадавших нет.

21 июня сообщалось, что российский дрон попал на парковочную площадку торгового центра в Салтовском районе Харькова.

А до этого управляемая авиабомба оккупантов попала в жилой дом в Харькове, пострадали гражданские.

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