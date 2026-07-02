В Киеве продолжает расти число погибших в результате массированной атаки

В Киеве продолжает расти число жертв в результате массированной российской атаки в ночь на 2 июля. На данный момент известно уже о 17 погибших.
Об этом сообщили в ГСЧС.
«До 17 человек увеличилось количество погибших в Киеве. На месте российского удара продолжаются аварийно-спасательные работы», – говорится в сообщении.
Также мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице госпитализировали с тяжёлыми травмами 10-летнего мальчика. Его оперируют врачи. Родителей под завалами до сих пор не нашли.
Напомним, ночью 2 июля Киев оказался под массированной атакой сначала дронов, а затем баллистики и крылатых ракет. Всего в результате атаки зафиксированы повреждения и разрушения более чем на 30 локациях во всех районах Киева. Ранее сообщалось о 13 погибших и 86 раненых.. Среди пострадавших есть дети и подростки.
Власти столицы объявили 3 июля Днём траура в Киеве в память о погибших в самой массированной атаке оккупационной армии РФ, произошедшей в ночь на 2 июля.
Также известно, что после обстрела в столице перекрыт ряд улиц и изменено движение общественного транспорта.
Тем временем в Воздушных силах сообщили, что в ночь на 2 июля Россия осуществила массированный комбинированный удар по территории Украины, применив 74 ракеты различных типов и почти 500 ударных беспилотников. Силам ПВО удалось обезвредить 524 воздушные цели.
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