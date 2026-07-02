Атака рф на Киев: количество погибших превысило 20 человек

В Киеве продолжает расти число жертв в результате массированной российской атаки в ночь на 2 июля. На данный момент известно уже о 21 погибшем.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
«До 21 человека возросло число погибших в результате российского удара по Киеву... Ликвидация последствий продолжается. Информация обновляется», – говорится в сообщении.
При этом спасатели уточнили, что из-за удара по столице пострадали по меньшей мере 85 человек, двое из них – дети.
Напомним, ночью 2 июля Киев оказался под массированной атакой сначала дронов, а затем баллистики и крылатых ракет. Всего в результате атаки зафиксированы повреждения и разрушения на более чем 30 локациях во всех районах Киева.
Ранее сообщалось о 20 погибших и 87 раненых. Среди травмированных есть дети и подростки.
Власти столицы объявили 3 июля Днём траура в Киеве в память о погибших в самой массированной атаке оккупационной армии рф, произошедшей в ночь на 2 июля.
Также как известно, киевское метро снова приняло рекордное количество людей во время ночной массированной атаки 2 июля.
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