Атака рф на Киев: количество погибших превысило 20 человек

В Киеве продолжает расти число жертв в результате массированной российской атаки в ночь на 2 июля. На данный момент известно уже о 21 погибшем.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

«До 21 человека возросло число погибших в результате российского удара по Киеву... Ликвидация последствий продолжается. Информация обновляется», – говорится в сообщении.

При этом спасатели уточнили, что из-за удара по столице пострадали по меньшей мере 85 человек, двое из них – дети.

Напомним, ночью 2 июля Киев оказался под массированной атакой сначала дронов, а затем баллистики и крылатых ракет. Всего в результате атаки зафиксированы повреждения и разрушения на более чем 30 локациях во всех районах Киева.

Ранее сообщалось о 20 погибших и 87 раненых. Среди травмированных есть дети и подростки.

Власти столицы объявили 3 июля Днём траура в Киеве в память о погибших в самой массированной атаке оккупационной армии рф, произошедшей в ночь на 2 июля.

Также как известно, киевское метро снова приняло рекордное количество людей во время ночной массированной атаки 2 июля.

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