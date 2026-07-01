В Херсоне вновь увеличилось количество пострадавших в результате атаки рф

Национальная безопасность
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Количество раненых и травмированных в результате российского удара шахедом по центру Херсона увеличилось до 20 человек.
Иллюстративное фото / ГСЧС

Количество раненых и травмированных в результате российского удара по центру Херсона увеличилось до 20 человек.

Об этом сообщила пресс-служба областной военной администрации.

Там рассказали, что за медицинской помощью обратился 41-летний мужчина. У него диагностировали взрывную травму, контузию и ушиб ноги.

«Пострадавшему назначили амбулаторное лечение», – добавили в ОВА.

Напомним, что сегодня оккупанты дважды атаковали Херсон. Утром россияне попали по маршрутке, а уже днем враг ударил «шахедом» по центру города. Жертвами ударов стали три человека, также сообщалось, что в результате второй атаки пострадали 15 человек.

Кроме того, враг в среду обстрелял Харьков. Известно б одном погибшем, еще 32 человека пострадали.

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