Киев массированно обстреляли баллистикой: что известно о пострадавших и разрушениях

Национальная безопасность
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В ночь на 2 июля российские войска совершили комбинированную атаку на Киев, применив баллистические ракеты и ударные беспилотники. В Шевченковском районе разрушен жилой дом, в Голосеевском вспыхнул пожар в многоэтажке.
Фото условное:Getty Images

В ночь на 2 июля российские войска совершили комбинированную атаку на Киев, применив ударные беспилотники и баллистические ракеты. В столице прозвучала серия взрывов, зафиксированы разрушения жилой застройки и пожары.

Об этом сообщили начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко и городской голова Киева Виталий Кличко.

В 00:45 Тимур Ткаченко предупредил жителей столицы об угрозе применения баллистического вооружения и призвал оставаться в укрытиях. Впоследствии в столице неоднократно звучали взрывы.

Мэр Виталий Кличко вскоре сообщил, что Киев находится под комбинированным ударом, а враг не прекращает пуски ракет.

Позже начальник КГВА сообщил о первых последствиях атаки. По его словам, в Шевченковском районе в результате удара разрушен жилой дом. Также в Голосеевском районе возник пожар в многоэтажном жилом доме.

Тем временем, по информации Виталия Кличко, в Шевченковском районе, предварительно, 5 пострадавших. На месте атаки работают медики.

Напомним, с вечера 1 июля столица находилась под атакой БпЛА. В нескольких районах Киева фиксировали падение обломков, а также сообщалось о пожаре в отеле.

Как известно, ранее президент Владимир Зеленский со ссылкой на данные разведки сообщал, что россия планирует совершить массированную атаку на Украину.

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Киев Пострадавшие Атака Баллистическая ракета
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