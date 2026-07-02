В Киеве в результате атаки рф повреждена подстанция скорой помощи: пострадали медики

В Шевченковском районе Киева в результате российской атаки получили повреждения медицинское учреждение и здание подстанции экстренной медицинской помощи. Известно как минимум о пяти пострадавших.

Об этом сообщили начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко и городской голова Киева Виталий Кличко.

По словам Ткаченко, в Шевченковском районе зафиксировано частичное разрушение здания медицинского учреждения.

Впоследствии Виталий Кличко уточнил, что в результате атаки ранения получили пятеро сотрудников – медики и водители подстанции скорой помощи.

Среди пострадавших один парамедик находится в крайне тяжелом состоянии.

Кроме того, повреждено здание, в котором расположена одна из подстанций экстренной медицинской помощи.

На месте работают экстренные службы. Информация о последствиях российской атаки уточняется.

Напомним, Киев с вечера 1 июля находится под комбинированной ракетно-дроновой атакой. Известно о разрушениях в жилом секторе и пожаре в отеле.

Ранее о возможности российского обстрела предупреждала украинская разведка.

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