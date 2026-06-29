Россияне атаковали FPV-дроном здание Запорожской ОВА

Национальная безопасность
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Российские войска в понедельник, 29 июня, нанесли удар по зданию областной военной администрации в Запорожье.
Фото: zoda.gov.ua

Российские оккупационные войска в понедельник, 29 июня, нанесли удар по зданию областной военной администрации в Запорожье.

Об этом сообщил руководитель ОВА Иван Федоров.

Он рассказал, что пожар, возникший после прилета, уже локализован. Пострадавших в результате атаки нет.

Местные Telegram-каналы при этом уточняют, что оккупанты нанесли удар по зданию FPV-дроном. Они также опубликовали момент вражеской атаки.

Напомним, что сегодня российская оккупационная армия атаковала беспилотником маршрутку в жилом районе Запорожья. Жертвами обстрела стали три человека, еще 8 гражданских пострадали.

Уже после обеда гражданский транспорт Запорожья снова стал объектом атаки врага. Под удар попал, в частности, автобус с людьми, есть пострадавшие.

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