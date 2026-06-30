Россияне атаковали Богодухов на Харьковщине, есть пострадавшие

Российские оккупационные войска во вторник, 30 июня, нанесли удар беспилотниками по Богодухову Харьковской области. В результате атаки есть раненые.

Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По данным местных властей, в результате удара пострадали семь человек. Синегубов уточнил, что всем им уже предоставляется медицинская помощь.

Кроме того, в Богодухове повреждены многоквартирный жилой дом, магазин, автозаправочная станция и четыре автомобиля. На месте работают экстренные службы.

Напомним, 30 июня российская оккупационная армия атаковала авиабомбами и БПЛА Сумы и Запорожье. В результате удара оккупантов известно о 17 пострадавших.

В целом же в ночь на 30 июня оккупанты запустили по Украине 154 ударных беспилотника разных типов. Силы ПВО обезвредили большинство вражеских целей.

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