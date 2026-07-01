Оккупанты ночью атаковали Запорожье и Днепропетровщину, есть жертва и раненые

В ночь на среду, 1 июля, вражеские войска атаковали дронами Днепропетровскую область и нанесли удар УАБами по Запорожью. В результате обстрелов погиб человек, еще четверо гражданских получили ранения.

Об этом сообщают руководители областных администраций Александр Ганжа и Иван Федоров.

Как отмечается, россияне в течение ночи атаковали пять АЗС в Днепропетровской области, на местах попаданий произошли пожары.

«Одна женщина погибла, трое получили ранения. Враг в течение ночи атаковал 5 АЗС области», – говорится в сообщении.

Уточняется, что одна из раненых была госпитализирована в больницу, а две женщины после оказания медицинской помощи лечатся амбулаторно.

В то же время, оккупационные войска нанесли авиаудар по Запорожью, в результате чего ранения получила мирная жительница города.

«Враг атаковал Запорожье... Женщина получила травмы рук, ног и живота. Находится под наблюдением медиков», – говорится в заявлении Федорова.

При этом, по данным местных властей, в результате вражеских атак на Запорожье и Запорожский район в течение суток погибли два человека, еще 36 получили ранения.

Напомним, российские оккупационные войска 30 июня атаковали авиабомбами город Сумы и массированно ударили БПЛА по Запорожью. В результате атаки рф было известно о 17 пострадавших.

Позже в Сумах количество пострадавших в результате российских авиаударов во вторник днем увеличилось до 21 человека.

Также российские оккупационные войска во вторник, 30 июня, нанесли удар беспилотниками по Богодухову Харьковской области. В результате атаки ранены гражданские.

Кроме этого, российские оккупанты нанесли удар по зданию областной военной администрации в Запорожье.

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