Россияне атаковали Запорожье УАБами, есть раненые

Утром 28 июня российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по Запорожью. В результате атаки ранены три человека, среди них ребенок.

Об этом сообщил в Telegram глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

28 июня 2026, 08:49 Россияне ночью выпустили по Украине 8 ракет и 142 БПЛА: как отработала ПВО Украинская ПВО уничтожила большинство воздушных целей, однако зафиксированы попадания на 11 локациях и падение обломков в нескольких регионах.

По данным ОВА, россияне ударили по областному центру в воскресенье утром.

«россияне воскресным утром ударили по областному центру. Известно о разрушениях и пожаре. Ранены мужчина и женщина. Другие последствия атаки устанавливаются», – сообщал Федоров.

Позже он уточнил, что количество пострадавших выросло. Из-за удара российскими управляемыми авиабомбами травмированы уже три человека.

Среди раненых есть ребенок.

Напомним, в ночь на 28 июня россия атаковала Украину ракетами и 142 дронами. Силы ПВО сбили шесть баллистических ракет, одну ракету «Циркон» и 125 беспилотников.

В частности, баллистическими ракетами россияне атаковали Киев. Взрывы прогремели дважды с интервалом в 40 минут.

Также враг почти 20 раз атаковал три района Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией. В результате ударов ранены два человека.

В течение последней недели российские войска осуществили масштабные атаки на украинские города и громады, применив около 1400 ударных беспилотников, почти 1500 управляемых авиабомб и 19 ракет разных типов.

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