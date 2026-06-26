Трамп заявил, что Иран нарушил перемирие и атаковал суда в Ормузском проливе

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что Иран совершил атаку беспилотниками на суда, которые проходили через Ормузский пролив.

Соответствующее заявление было опубликовано в соцсети Truth Social.

4 июня 2026, 16:03 Два месяца хрупкого перемирия между США и Ираном: итоги 8 июня исполняется два месяца с начала перемирия между Ираном и США, однако блокады, обстрелы танкеров и военных объектов никуда не исчезли. Подробнее о «прекращении огня» в районе Ормузского пролива – на инфографике «Слово и дело».

«Один из беспилотников врезался в верхнюю палубу большого и очень дорогого грузового судна. Были нанесены повреждения, но судно смогло продолжить свой путь. Мы сбили еще три беспилотника», – рассказал Трамп.

Глава Белого дома назвал этот инцидент «бессмысленным нарушением» режима прекращения огня.

Напомним, 23 июня президент США Дональд Трамп объявил о возобновлении беспрепятственного движения судов по Ормузскому проливу после длительной блокировки судоходства. А до этого США выдали двухмесячную лицензию на продажу нефтепродуктов из Ирана.

Ранее СМИ сообщили, что военная кампания Штатов против Ирана обошлась Пентагону примерно в 40 млрд долларов.

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