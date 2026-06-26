Трамп заявил, что Иран нарушил перемирие и атаковал суда в Ормузском проливе

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что Иран совершил атаку беспилотниками на суда, которые проходили через Ормузский пролив.
Соответствующее заявление было опубликовано в соцсети Truth Social.
«Один из беспилотников врезался в верхнюю палубу большого и очень дорогого грузового судна. Были нанесены повреждения, но судно смогло продолжить свой путь. Мы сбили еще три беспилотника», – рассказал Трамп.
Глава Белого дома назвал этот инцидент «бессмысленным нарушением» режима прекращения огня.
Напомним, 23 июня президент США Дональд Трамп объявил о возобновлении беспрепятственного движения судов по Ормузскому проливу после длительной блокировки судоходства. А до этого США выдали двухмесячную лицензию на продажу нефтепродуктов из Ирана.
Ранее СМИ сообщили, что военная кампания Штатов против Ирана обошлась Пентагону примерно в 40 млрд долларов.
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