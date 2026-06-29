Цены на нефть выросли после новых ударов между США и Ираном

Цены на нефть выросли в понедельник, 29 июня, после нескольких дней взаимных ударов между США и Ираном. Эскалация снова поставила под угрозу стабильность временного мирного соглашения и замедлила движение энергетических судов через Ормузский пролив.

Об этом сообщает Reuters.

4 июня 2026, 16:03 Два месяца хрупкого перемирия между США и Ираном: итоги 8 июня исполняется два месяца с начала перемирия между Ираном и США, однако блокады, обстрелы танкеров и военных объектов никуда не исчезли. Подробнее о «прекращении огня» в районе Ормузского пролива – на инфографике «Слово и дело».

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 58 центов (0,8%) – до 72,57 доллара за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) выросла на 88 центов (1,3%) – до 70,11 доллара за баррель.

Как известно, на прошлой неделе цены на Brent упали на 10,6% – это стало третьим подряд недельным снижением. Причиной падения было увеличение поставок нефти через Ормузский пролив до самого высокого уровня с начала войны США и Израиля против Ирана в конце февраля.

Однако ситуация изменилась после новых атак на суда в районе пролива, которые начались с четверга. Среди атакованных объектов был нефтяной танкер, связанный с Катаром. Это вызвало новую волну напряжения и удары со стороны США и Ирана – самую серьезную эскалацию после заключения временного мирного соглашения.

Аналитики отмечают, что рынок недооценивает риски для поставок нефти. В банке ING заявили, что несмотря на ожидания восстановления потоков, медленное возвращение поставок может создать дополнительное давление на цены.

В то же время США и Иран договорились прекратить последние боевые действия в Персидском заливе и возобновить переговоры по спору вокруг Ормузского пролива, сообщил американский чиновник.

Также государственная нефтедобывающая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco возобновила загрузку сырой нефти на терминале Рас-Танура после почти четырехмесячного перерыва. Однако аналитики предупреждают, что из-за задержек танкеров, поврежденной инфраструктуры и остановки части добычи возвращение поставок к довоенному уровню может занять весь оставшийся год.

Напомним, всего 12 дней назад между Вашингтоном и Тегераном было заключено перемирие. Однако в последнее время ситуация снова обострилась из-за взаимных ударов и разного толкования положений меморандума о прекращении боевых действий, в частности относительно безопасности судоходства в Ормузском проливе.

Дополнительное напряжение также вызвали заявления президента США Дональда Трампа о возможности возобновления военной кампании.

В то же время накануне стало известно, что США и Иран достигли договоренности о прекращении взаимных атак и уже 30 июня проведут новый раунд переговоров в столице Катара – Дохе. Главной темой встречи станет урегулирование ситуации вокруг Ормузского пролива.

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