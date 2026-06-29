В Европе за неделю из-за жары погибли более 1300 человек

Из-за экстремально высоких температур в Европе с 21 июня зафиксировали более 1300 смертей.

Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус в соцсети Х.

29 декабря 2025, 18:41 Какие температурные рекорды фиксировали в мире в 2025 году В этом году мир поразил ряд температурных рекордов с отметкой плюс – в Турции, Пакистане, Индии и Испании. Подробнее – на инфографике.

По его словам, Европа является континентом, который нагревается быстрее всего в мире – температура здесь растет примерно вдвое быстрее, чем в среднем на планете. Сейчас около 150 миллионов людей в Европе находятся под воздействием экстремальной жары, сотни людей уже погибли, а из-за высоких температур закрывают школы и возникают проблемы с энергосистемами.

«Из-за изменения климата и глобального потепления явление «жары раз в поколение» теперь происходит почти каждый год. Нас предупреждали. С 21 июня в Европе зафиксировали более 1300 дополнительных смертей, связанных с высокими температурами», – сообщил глава ВОЗ.

Гебреисус также назвал тепловой стресс «тихим убийцей» и отметил, что дома, рабочие места и школы в Европе не были спроектированы для таких экстремальных температур.

Глава ВОЗ добавил, что организация работает со странами-членами и партнерами над уменьшением угроз для здоровья из-за жары. Основное внимание сосредоточено на подготовке, профилактике и усилении реагирования систем здравоохранения.

«Мы призываем европейские страны внедрять планы действий по защите здоровья во время жары в рамках более широкой программы защиты населения от последствий изменения климата», – подытожил Гебреисус.

Напомним, в мае Европа столкнулась с одной из самых мощных волн жары за последние десятилетия. Тогда был побит ряд исторических температурных рекордов, а во Франции из-за экстремальных погодных условий погибли как минимум семь человек.

В конце июня континент накрыла новая температурная аномалия, а ряд стран Западной и Центральной Европы объявил красный уровень опасности из-за прогнозов синоптиков до +42°C.

В частности, накануне сообщалось, что во Франции за период волны аномальной жары в июне зафиксировано уже более 1000 смертей.

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