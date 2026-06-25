В части Киева ввели экстренные отключения света: компания Укрэнерго назвала причину

25 июня в части районов Киева применены аварийные отключения электроэнергии из-за технических вопросов в работе энергосистемы.

Об этом сообщили в КГВА и пресс-службе Укрэнерго.

Света частично нет во многих районах столицы на Левом берегу, а также в Соломенском районе на Правом берегу Киева. На сайте ДТЭК украинцам обещают вернуть электричество около 14:00.

21 мая 2026, 16:38 Отключения света летом: названы условия, при которых украинцам не придется сидеть без электричества При сильной и длительной жаре выше 35 градусов Украина не сможет пройти лето без применения графиков отключения света. Экс-глава Укренерго рассказал, при каких условиях отключения будут минимальными.

Тем временем в Укрэнерго сообщили, что аварийные отключения применены из-за технологического нарушения на одном из энергообъектов и распространяются на все категории потребителей.

«В результате технологического нарушения на одном из энергообъектов – в части районов Киева применены аварийные отключения для всех категорий потребителей», – говорится в заявлении компании.

Также в Укрэнерго отметили, что аварийно-восстановительные работы уже продолжаются, а энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное оборудование в работу.

«Ограничения будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме. Следите за сообщениями на официальных страницах оператора системы распределения», – написали специалисты компании.

Между тем в КГВА заверили, что свет вернется оперативно, поскольку «у нас лучшие специалисты».

«Наши энергетики – это суперспециалисты. И работы по наладке сетей продолжаются максимально оперативно», – написал начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Ранее в «Укрэнерго» рассказали, ждать ли украинцам отключений света летом. По данным специалистов, нагрузка на украинскую энергосистему во время жары может расти из-за массового использования кондиционеров. Но, при отсутствии новых массированных обстрелов со стороны рф, у Украины есть высокие шансы пройти лето без серьезных ограничений электроснабжения.

Также недавно министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что в Украине разработали модель энергетической устойчивости, состоящую из четырех уровней, которая должна обеспечить большую автономность и защищенность энергосистемы в условиях кризисов.

А экс-глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий называл два условия, при которых Украина может пройти это лето без отключений света.

Тем временем в Севастополе после ночной атаки БПЛА отключили свет без графиков и предупреждений.

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