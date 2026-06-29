Синоптик рассказал, когда в Украине спадет сильная жара

В Украине в ближайшие дни сохранится жаркая погода, местами температура воздуха поднимется до +38 °С. Однако уже ближе к выходным в страну начнет поступать более прохладный воздух из Скандинавии и Балтии, что приведет к снижению температуры.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, волна аномальной жары, которая в конце июня охватила часть Европы, постепенно смещается на восток и в ближайшие дни будет влиять на погоду в Украине. Самые высокие температурные показатели ожидаются в западных областях и на крайнем юге страны – там столбики термометров могут подняться до +38 °С.

В первые дни недели температура днем преимущественно будет составлять +27…+33 °С, а в отдельных регионах – до +38 °С. В то же время местами прогнозируют грозовые дожди, сильные ливни, град и шквалы.

Самыми жаркими днями станут среда и четверг, когда в южных регионах температура может достигать +36…+38 °С.

По словам синоптика, настоящее ослабление жары начнется ближе к выходным. Из районов Скандинавии и стран Балтии на территорию Украины начнет поступать более прохладный воздух на фоне северо-западных ветров.

В пятницу температура в большинстве областей снизится до +22…+27 °С, хотя на востоке, юге и в Крыму еще будет жарко — до +30…+35 °С. На выходных в Украине ожидается более комфортная погода: днем преимущественно +22…+27 °С, ночью местами +10…+15 °С. Лишь на крайнем юге и Закарпатье будет теплее – до +30…+31 °С.

Напомним, завтра, 30 июня, в ряде регионов Украины будут действовать графики почасовых отключений света.] Это связано с погодными условиями, в частности с волной аномальной жары, которая накрыла Украину в последние дни.

Также как известно, из-за экстремально высоких температур в Европе с 21 июня {embe

А ранее мы писали о том, какие температурные рекорды фиксировали в мире в 2025 году.

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