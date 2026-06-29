В нескольких регионах с завтрашнего дня начнут отключать свет из-за жары (обновлено)

Во вторник, 30 июня, в ряде регионов будут действовать графики почасовых отключений света. Это связано с погодными условиями, в частности с волной аномальной жары, которая накрыла Украину в последние дни.

Об этом сообщают на сайтах облэнерго.

В частности, завтра с 16:00 до 22:00 возможно применение графиков почасовых отключений на Ивано-Франковщине.

Отключения электроэнергии также ожидаются на Кировоградщине. Свет будут отключать как минимум в шесть очередей.

На Черкасщине 30 июня для всех категорий потребителей возможно применение графиков почасовых отключений с 16:00 до 22:00 объемом в 1 очередь. Для промышленности и бизнеса — с 16:00 до 22:00 возможно применение графиков ограничения мощности в полном объеме.

Отключения света возможны завтра и на Николаевщине – с 16:00 до 22:00 ВОЗМОЖНО применение графиков почасовых отключений объемом одна очередь.

Также завтра, 30 июня, в Запорожской области с 16:00 до 22:00 возможно применение графиков почасовых отключений электроэнергии в объеме одной очереди одновременно. Также в этот период для промышленности и бизнеса прогнозируют ограничение мощности в полном объеме – на уровне пяти очередей.

Дополнено:

Почасовые отключения света завтра также ожидаются на Волыни и Киевщине.

Напомним, накануне гендиректор Yasno Сергей Коваленко рассказал, что аномальная жара истощает украинскую энергосистему: из-за роста потребления и ремонтов оборудования в ближайшие дни сети будут работать в напряженном режиме. Украинцев призывают позаботиться о заряженных гаджетах.

А ранее председатель правления Укрэнерго Виталий Зайченко объяснял, что в летний период нагрузка на украинскую энергосистему во время жары может расти из-за массового использования кондиционеров.

Из нашей инфографики можно узнать некоторые правила экономного потребления электроэнергии во время дефицита в энергосистеме.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.