Трамп заявил о полном открытии Ормузского пролива после длительной блокады

Президент США Дональд Трамп заявил о полном открытии судоходства через Ормузский пролив и достижении рекордных объемов транспортировки нефти через него.

Об этом американский лидер заявил журналистам во время брифинга в Белом доме.

«Ситуация в Ормузском проливе складывается у нас очень хорошо… Пролив полностью открыт», – заявил Трамп на фоне завершения первого раунда переговоров между Вашингтоном и Тегераном, который состоялся на территории Швейцарии.

Глава Белого дома также заявил, что накануне через пролив «было перевезено больше нефти, чем когда-либо прежде проходило через этот пролив».

«Вчера через него прошло больше нефти, чем когда-либо прежде. Вы, должно быть, видите, что у нас настоящий нефтяной фонтан. Пролив полностью открыт. Вы это знаете. Мы ведем переговоры, посмотрим, чем все закончится», – сказал президент США.

Отдельно американский лидер подчеркнул, что отныне Иран якобы «никогда не получит ядерное оружие».

«У нас есть две вещи. У нас есть открытый пролив, и у нас есть страна, которая никогда не будет иметь ядерного оружия. Никогда-никогда не будет иметь ядерного оружия», – добавил Трамп.

Как известно, по состоянию на понедельник, 22 июня, более 400 крупных судов и танкеров находятся на восточной стороне Ормузского пролива, ожидая более широкого открытия морского маршрута после переговоров США и Ирана.

Стоит отметить, что 22 июня Соединенные Штаты сняли все ограничения для сделок, направленных на производство, продажу и поставку нефтепродуктов иранского происхождения. Решение будет действовать 60 дней.

Напомним, накануне стало известно, что США и Иран договорились о создании дорожной карты, которая должна привести к заключению окончательного мирного соглашения в течение 60 дней. Соответствующей договоренности удалось достичь в ходе переговоров высокого уровня в Швейцарии.

А недавно в США рассказали, что происходит в Ормузском проливе после заявлений Ирана о его перекрытии.

Стоит отметить, что мировые цены на нефть продолжают падать на фоне переговоров между США и Ираном.

СМИ подсчитали, что война США против Ирана обошлась Пентагону примерно в 40 млрд долларов. Конфликт также привел к росту цен на топливо, инфляции и расходов американских домохозяйств.

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