Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 1700 людей: спасательная операция продолжается

В Венесуэле продолжается масштабная спасательная операция после мощных землетрясений, которые четыре дня назад всколыхнули северный штат Ла-Гуайра. Число погибших в результате стихийного бедствия возросло до 1 719 человек, а тысячи людей остаются пропавшими без вести.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление главы Национальной ассамблеи Хорхе Родригеса.
По его словам, от подземных толчков пострадали по меньшей мере 22 619 человек, из них 5 034 человека получили травмы и ранения.
Отмечается, что 189 из по меньшей мере 855 поврежденных в результате землетрясения зданий полностью обрушились.
Глава Национальной ассамблеи также проинформировал, что с момента землетрясений на прошлой неделе было зафиксировано 609 афтершоков, в частности, в понедельник, 29 июня.
При этом, по оценке Геологической службы США, вероятность того, что окончательное число погибших может достичь 10 000 человек или превысить его, составляет 44%.
Как известно, землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в прошлую среду. В результате ударов более 770 зданий были полностью или частично разрушены. После основных толчков страну продолжают накрывать афтершоки, в частности, в воскресенье были зафиксированы новые землетрясения магнитудой 4,2 и 4,5.
Напомним, сегодня утром число жертв двух мощных землетрясений, произошедших в Венесуэле, возросло до 1450 человек.
Почти одновременно с Венесуэлой на севере Японии утром, 25 июня, произошло землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр толчков был локализован у северо-восточного побережья острова Хонсю.
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