Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 1700 людей: спасательная операция продолжается

В Венесуэле продолжается масштабная спасательная операция после мощных землетрясений, которые четыре дня назад всколыхнули северный штат Ла-Гуайра. Число погибших в результате стихийного бедствия возросло до 1 719 человек, а тысячи людей остаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление главы Национальной ассамблеи Хорхе Родригеса.

25 июня 2026, 21:47 Украина готова предоставить Венесуэле помощь после землетрясений – президент Президент Зеленский заявил о готовности Украины присоединиться к ликвидации последствий землетрясения в Венесуэле.

По его словам, от подземных толчков пострадали по меньшей мере 22 619 человек, из них 5 034 человека получили травмы и ранения.

Отмечается, что 189 из по меньшей мере 855 поврежденных в результате землетрясения зданий полностью обрушились.

Глава Национальной ассамблеи также проинформировал, что с момента землетрясений на прошлой неделе было зафиксировано 609 афтершоков, в частности, в понедельник, 29 июня.

При этом, по оценке Геологической службы США, вероятность того, что окончательное число погибших может достичь 10 000 человек или превысить его, составляет 44%.

Как известно, землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в прошлую среду. В результате ударов более 770 зданий были полностью или частично разрушены. После основных толчков страну продолжают накрывать афтершоки, в частности, в воскресенье были зафиксированы новые землетрясения магнитудой 4,2 и 4,5.

Напомним, сегодня утром число жертв двух мощных землетрясений, произошедших в Венесуэле, возросло до 1450 человек.

Почти одновременно с Венесуэлой на севере Японии утром, 25 июня, произошло землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр толчков был локализован у северо-восточного побережья острова Хонсю.

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