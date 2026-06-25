Венесуэлу потрясли два мощных землетрясения, есть погибшие и разрушения

Северное побережье Венесуэлы вечером 24 июня потрясли два мощных землетрясения, которые произошли один за одним с разницей менее чем в минуту. В результате стихии были разрушены здания, а власти объявили чрезвычайное положение.

Об этом пишет CNN.

8 июня 2026, 13:57 На Филиппинах мощное землетрясение унесло жизни более 30 человек и вызвало цунами На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 7,8, которое привело к гибели по меньшей мере 32 человек, ранениям более 200, разрушению зданий и локальному цунами.

По данным Геологической службы США, первое землетрясение магнитудой 7,2 произошло возле города Сан-Фелипе – столицы штата Яракуй – после 18:04 по местному времени. Примерно через 40 секунд в этом же регионе зафиксировали еще более сильный толчок магнитудой 7,5. Эпицентр второго землетрясения находился примерно в 23 километрах к юго-востоку от города Юмаре в штате Яракуй. В этом регионе расположены крупные нефтяные объекты страны.

Сильные толчки ощущались во многих районах Венесуэлы, в частности в столице Каракасе, которая находится примерно в 300 километрах от эпицентра. Там как минимум три здания частично обрушились в районе Альтамиры.

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес подтвердила, что в результате землетрясений есть погибшие, однако не назвала точное количество жертв. Она выразила соболезнования семьям пострадавших.

Геологическая служба США объявила два «красных предупреждения» из-за возможных масштабных последствий землетрясений. В службе отметили, что существует вероятность большого количества жертв и значительных разрушений, которые могут потребовать национальной или международной помощи.

После стихийного бедствия власти Венесуэлы создали специальную оперативную группу для проведения поисково-спасательных работ. В стране временно закрыли аэропорт имени Симона Боливара возле Каракаса из-за повреждений, а также приостановили обучение в школах на неделю.

Кроме того, были временно отменены железнодорожные перевозки и часть несрочных мероприятий. Силы безопасности развернули по всей стране из-за риска дальнейшего обрушения поврежденных сооружений. Власти также разрешили перекрыть газоснабжение к некоторым зданиям в качестве меры предосторожности, пока специалисты оценивают состояние инфраструктуры.

Из-за повреждения энергетических и телекоммуникационных объектов в Венесуэле возникли перебои с электроэнергией и резко ухудшился доступ к интернету.

Цунами после землетрясений не ожидается. Центры предупреждения о цунами США отменили предупреждение для Пуэрто-Рико, Виргинских островов и прилегающих побережий.

Напомним, в начале июня на юге Филиппин произошло мощное подводное землетрясение магнитудой 7,8, которое привело к гибели как минимум 32 человек, ранениям более 200 человек и локальному цунами. Толчки разрушили здания, вызвали оползни и привели к эвакуации жителей прибрежных районов.

Также ранее у побережья Калабрии в Италии произошло землетрясение магнитудой 6,2.. Толчки ощущались почти во всех регионах на юге страны.

А в апреле у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 7,5, после чего власти объявили предупреждение о цунами и призвали жителей прибрежных районов покинуть опасные зоны.

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