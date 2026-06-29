Землетрясения в Венесуэле: количество погибших приближается к 1500 человек, тысячи пропавших без вести

В Венесуэле продолжается масштабная спасательная операция после двух мощных землетрясений, которые четыре дня назад потрясли северный штат Ла-Гуайра. Количество погибших в результате стихийного бедствия возросло до 1450 человек, еще тысячи людей остаются без вести пропавшими.

Об этом сообщает Associated Press.

25 июня 2026, 21:47 Украина готова предоставить Венесуэле помощь после землетрясений – президент Президент Зеленский заявил о готовности Украины присоединиться к ликвидации последствий землетрясения в Венесуэле.

По данным правительства, спасатели продолжают поиски людей под обломками разрушенных зданий, хотя с каждым часом шансы найти выживших становятся меньше. В то же время командам все еще удается доставать людей живыми из-под завалов, что дает семьям пострадавших надежду.

К поисковым работам присоединились более 2600 спасателей из разных стран. Они работают вместе с венесуэльскими службами, используя специальную технику и поисковых собак. Наиболее пострадавшим районом остается штат Ла-Гуайра, где обрушились сотни зданий.

Несмотря на официальные спасательные операции, многие жители Венесуэлы самостоятельно пытаются найти своих близких. Из-за проблем со связью после стихийного бедствия люди начали использовать независимые онлайн-базы для сообщений о пропавших. В одной из таких систем зарегистрировали более 50 тысяч заявлений, однако точное количество людей, которых до сих пор не нашли, остается неизвестным.

В то же время в стране ухудшается гуманитарная ситуация. По оценкам ООН, последствия землетрясений могли затронуть до 6,8 миллиона человек из почти 30-миллионного населения Венесуэлы. Многие жители боятся возвращаться в поврежденные дома и ночуют в машинах или просто под открытым небом.

Стихийное бедствие стало серьезным испытанием для временной президентки Венесуэлы Делси Родригес, которая заявила, что поиск живых людей будет продолжаться, несмотря на завершение наиболее критического периода после землетрясений.

«Сегодня мы нашли людей, которые остались живыми. Мы всегда сохраняем надежду», – сказала Родригес.

Как известно, землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в прошлую среду. В результате ударов более 770 зданий были полностью или частично разрушены. После основных толчков страну продолжают накрывать афтершоки, в частности, в воскресенье были зафиксированы новые землетрясения магнитудой 4,2 и 4,5.

Напомним, вчера количество жертв двух мощных землетрясений, произошедших в Венесуэле, превысило 1400 человек.

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