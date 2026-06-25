В Венесуэле резко возросло число жертв двойного землетрясения, около тысячи пострадавших

По меньшей мере 164 человека погибли и еще более 970 получили травмы в результате двух мощных землетрясений в Венесуэле, которые произошли друг за другом с разницей менее чем в минуту вечером 24 июня.

Об этом сообщают Associated Press и Reuters со ссылкой на временного президента Венесуэлы Делси Родригес.

По данным СМИ, Родригес объявила чрезвычайное положение после ряда сильных землетрясений подряд и почти двух десятков афтершоков. Зафиксированы разрушения в столице Каракасе и других городах.

Сейчас официальные данные о жертвах землетрясений поступают медленно, а Геологическая служба США предупреждает, что число погибших может превысить 10 тысяч человек.

«164 человека погибли и 971 получил ранения после двух мощных землетрясений, произошедших в Венесуэле», – говорится в сообщении.

Согласно словам Родригес, власти перебрасывают спасательные команды из других частей страны в наиболее пострадавший штат Ла-Гуайра, расположенный на побережье к северу от Каракаса.

В то же время, временный лидер Венесуэлы отметила, что власти страны стараются максимально использовать световой день, чтобы ускорить работы по спасению людей, которые, как предполагается, остаются заблокированными под обломками.

«Там обрушились десятки зданий... и сейчас мы проводим интенсивные спасательные операции, чтобы спасти жизни», – добавила Родригес.

При этом Родригес объявила, что она координирует с Организацией Объединенных Наций действия по развертыванию спасательных сил и сотрудничает с МВФ над созданием первоначального фонда в размере 200 миллионов долларов для восстановления Венесуэлы после стихийного бедствия.

В свою очередь ООН призвала правительство Венесуэлы снять ограничения с веб-сайтов, чтобы помочь людям получить доступ к информации, заявив, что это может быть «вопросом жизни и смерти».

Как известно, северное побережье Венесуэлы вечером 24 июня всколыхнули два мощных землетрясения, которые произошли друг за другом с разницей менее чем в минуту. В результате стихии были разрушены здания, а власти объявили чрезвычайное положение. Ранее сообщалось о гибели по меньшей мере 32 человек и травмировании еще более 700 человек.

Почти одновременно с Венесуэлой на севере Японии сегодня утром, 25 июня, произошло землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр толчков был локализован вблизи северо-восточного побережья острова Хонсю, на данный момент известно о по меньшей мере шести травмированных.

Напомним, в начале июня на юге Филиппин произошло мощное подводное землетрясение магнитудой 7,8, повлекшее гибель по меньшей мере 32 человек, ранения более 200 и локальное цунами. Толчки разрушили здания, вызвали оползни и привели к эвакуации жителей прибрежных районов.

Также ранее у побережья Калабрии в Италии произошло землетрясение магнитудой 6,2. Толчки ощущались почти во всех регионах на юге страны.

А в апреле у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 7,5, после чего власти объявили предупреждение о цунами и призвали жителей прибрежных районов покинуть опасные зоны.

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