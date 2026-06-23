«Время не на стороне Москвы»: США призвали рф к немедленным переговорам и соглашению с Украиной

Политика
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Во время заседания Совета Безопасности ООН представитель США Ден Негря заявил, что время не на стороне Москвы, и призвал россию и Украину вернуться к переговорам и достичь мирного соглашения.
Фото getty images

Соединенные Штаты поддерживают Украину и ее народ в защите суверенитета перед лицом российской агрессии и считают, что россия должна пойти на соглашение с Киевом.

Об этом во время заседания Совета Безопасности ООН заявил заместитель постоянного представителя США при ООН Дэн Негря.

Зеленский зовёт путина на разговор. Почему Киеву нужна встреча, которой боится КремльПочему Киев продолжает добиваться личной встречи с путиным, несмотря на нежелание Кремля идти на прямой диалог? Какие возможности и риски несут такие переговоры для Украины, и способна ли одна встреча приблизить мир или стать новой политической ловушкой.

«США поддерживают Украину в защите ее свободы и суверенитета. Соединенные Штаты поддерживают украинское население, которое страдает от нападений, наносящих ущерб важнейшей инфраструктуре и культурному наследию, в частности от ударов россии по Киево-Печерской лавре», – заявил дипломат.

Он также напомнил недавние слова президента США Дональда Трампа о необходимости как можно скорее завершить войну в Украине.

«Как четко заявил президент Трамп во время саммита G7 на прошлой неделе, россия должна заключить соглашение. Время не на стороне Москвы», – подчеркнул заместитель постпреда США.

По словам Негри, российская армия ежемесячно теряет около 40 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, а экономика россии находится в крайне сложном положении. В то же время Украина быстро внедряет инновации на фронте.

Дипломат отметил, что война россии против Украины продолжается слишком долго и должна завершиться. По его мнению, единственным путем к этому остаются дипломатия и переговоры, поскольку ничто другое «не остановит эти бессмысленные убийства».

«Соединенные Штаты настроены добиться прекращения огня и достижения путем переговоров соглашения, которое положит конец российско-украинской войне, как можно скорее. Хватит! Настало время для немедленного прекращения огня», – заявил Негря.

Подводя итог выступлению, он призвал как россию, так и Украину вернуться к переговорному процессу и заключить мирное соглашение. По словам представителя США, именно сейчас настало время для возобновления переговоров между сторонами.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз призвал рф прекратить войну и сесть за стол переговоров.

На этом настаивает и лидер Америки Дональд Трамп. Президент Соединенных Штатов назвал продолжение войны россией против Украины «просто безумием» и призвал Москву заключить мирное соглашение.

В то же время в Кремле заявили, что российская федерация готова начать переговоры с Европейским Союзом по урегулированию войны в Украине, однако будет избегать диалога с позиции силы.

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