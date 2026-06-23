«Время не на стороне Москвы»: США призвали рф к немедленным переговорам и соглашению с Украиной

Соединенные Штаты поддерживают Украину и ее народ в защите суверенитета перед лицом российской агрессии и считают, что россия должна пойти на соглашение с Киевом.

Об этом во время заседания Совета Безопасности ООН заявил заместитель постоянного представителя США при ООН Дэн Негря.

16 июня 2026, 17:13 Зеленский зовёт путина на разговор. Почему Киеву нужна встреча, которой боится Кремль Почему Киев продолжает добиваться личной встречи с путиным, несмотря на нежелание Кремля идти на прямой диалог? Какие возможности и риски несут такие переговоры для Украины, и способна ли одна встреча приблизить мир или стать новой политической ловушкой.

«США поддерживают Украину в защите ее свободы и суверенитета. Соединенные Штаты поддерживают украинское население, которое страдает от нападений, наносящих ущерб важнейшей инфраструктуре и культурному наследию, в частности от ударов россии по Киево-Печерской лавре», – заявил дипломат.

Он также напомнил недавние слова президента США Дональда Трампа о необходимости как можно скорее завершить войну в Украине.

«Как четко заявил президент Трамп во время саммита G7 на прошлой неделе, россия должна заключить соглашение. Время не на стороне Москвы», – подчеркнул заместитель постпреда США.

По словам Негри, российская армия ежемесячно теряет около 40 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, а экономика россии находится в крайне сложном положении. В то же время Украина быстро внедряет инновации на фронте.

Дипломат отметил, что война россии против Украины продолжается слишком долго и должна завершиться. По его мнению, единственным путем к этому остаются дипломатия и переговоры, поскольку ничто другое «не остановит эти бессмысленные убийства».

«Соединенные Штаты настроены добиться прекращения огня и достижения путем переговоров соглашения, которое положит конец российско-украинской войне, как можно скорее. Хватит! Настало время для немедленного прекращения огня», – заявил Негря.

Подводя итог выступлению, он призвал как россию, так и Украину вернуться к переговорному процессу и заключить мирное соглашение. По словам представителя США, именно сейчас настало время для возобновления переговоров между сторонами.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз призвал рф прекратить войну и сесть за стол переговоров.

На этом настаивает и лидер Америки Дональд Трамп. Президент Соединенных Штатов назвал продолжение войны россией против Украины «просто безумием» и призвал Москву заключить мирное соглашение.

В то же время в Кремле заявили, что российская федерация готова начать переговоры с Европейским Союзом по урегулированию войны в Украине, однако будет избегать диалога с позиции силы.

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