«Сейчас очень важный момент»: в Госдепе заявили об изменении динамики войны в пользу Украины

Политика
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В Государственном департаменте США заявили, что Украина в данный момент находится в выигрышной позиции в войне против россии. Представитель ведомства Джереми Левин подчеркнул, что ВСУ смогли изменить динамику боевых действий и продолжают давление на российскую армию.
Фото: getty images

В Государственном департаменте США считают, что Украина находится в моменте, когда ей удалось перехватить инициативу в войне против россии и изменить динамику боевых действий в свою пользу.

Об этом во время Украинского обеда в Гданьске накануне URC-2026 заявил заместитель государственного секретаря США по вопросам внешней помощи, гуманитарных вопросов и свободы вероисповедания Джереми Левин.

Военная машина рф не успевает за украинскими технологиями – FTУкраина опередила россию в развитии дроновых технологий, что влияет на ход войны. Удары по логистике, нефтепереработке и фронтовым позициям уменьшают преимущество рф и усложняют ее наступательные операции.

По его словам, Украина сейчас делает многое для того, чтобы закрепить новую фазу войны и в конечном итоге одержать победу.

«По состоянию на данный момент мы находимся в положении, когда Украина выигрывает войну на этот момент», – подчеркнул представитель Госдепа.

Левин отметил, что ранее украинские военные часто ожидали зимнего периода, когда российская армия замедляла или прекращала наступательные действия. В то же время сейчас, по его словам, ситуация изменилась.

Представитель Госдепа обратил внимание на то, что Вооруженные силы Украины продолжают оказывать давление на противника, в то время как российская армия ожидает зимнего периода.

Он также подчеркнул, что украинцам удалось изменить динамику войны благодаря атакам на российскую инфраструктуру.

«Сейчас очень важный момент. Украина может продолжать оказывать давление на поле боя», – заявил Левин.

Кроме того, он напомнил, что США рассматривают возможность отмены исключений из санкций в отношении российской нефти и намерены продолжать координацию санкционной политики с европейскими партнерами.

Напомним, ранее заместитель постоянного представителя США при ООН Дэн Негря во время заседания Совета Безопасности ООН заявил, что время не на стороне Москвы, поэтому руководство рф должно заключить мирное соглашение с Украиной.

Также, по сообщениям СМИ, президент США Дональд Трамп в приватной беседе с Владимиром Зеленским якобы призвал к «более смелым действиям» в отношении россии.

Медиа также писали, что характер российско-украинской войны претерпевает стремительные изменения из-за развития новейших технологий, где военная машина рф «буксует», а Москва теперь пытается догонять Украину во внедрении новых технологий на поле боя.

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