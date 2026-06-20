Британское санкционное ведомство смягчило временную лицензию для Lukoil International и ее дочерних компаний, разрешив проводить платежи на незамороженные счета австрийской структуры российского «Лукойла».

Об этом сообщает Reuters.

20 мая 2026, 13:03 Генштаб подтвердил удар по НПЗ «Лукойла» и озвучил последствия удара по нефтестанции в Ярославле Силы обороны нанесли точные удары по военным объектам оккупантов на территории россии и ВОТ. В частности, «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в Кстово.

Office of Financial Sanctions Implementation убрало из лицензии требование направлять средства на замороженные счета. Причину такого решения в ведомстве не объяснили.

После изменения британские компании могут продолжать бизнес с Lukoil International и осуществлять платежи на ее счета, которые не находятся под заморозкой.

В то же время OFSI подчеркнуло, что это решение не позволяет переводить средства российской материнской компании Lukoil.

Лицензия, действующая с ноября прошлого года, остается в рамках более широких санкций против россии. Ее действие должно завершиться 25 августа.

Напомним, в американском Минфине заявляли, что действующие санкции против российских нефтяных гигантов «Роснефти» и «Лукойла» были результативными и заставили москву активнее включиться в переговоры.

Также известно, что венгерская компания MOL заинтересовалась покупкой международных активов российского нефтяного гиганта «Лукойл».

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