Британия смягчила санкции для российского «Лукойла»

Британское санкционное ведомство смягчило временную лицензию для Lukoil International и ее дочерних компаний, разрешив проводить платежи на незамороженные счета австрийской структуры российского «Лукойла».
Об этом сообщает Reuters.
Office of Financial Sanctions Implementation убрало из лицензии требование направлять средства на замороженные счета. Причину такого решения в ведомстве не объяснили.
После изменения британские компании могут продолжать бизнес с Lukoil International и осуществлять платежи на ее счета, которые не находятся под заморозкой.
В то же время OFSI подчеркнуло, что это решение не позволяет переводить средства российской материнской компании Lukoil.
Лицензия, действующая с ноября прошлого года, остается в рамках более широких санкций против россии. Ее действие должно завершиться 25 августа.
Напомним, в американском Минфине заявляли, что действующие санкции против российских нефтяных гигантов «Роснефти» и «Лукойла» были результативными и заставили москву активнее включиться в переговоры.
Также известно, что венгерская компания MOL заинтересовалась покупкой международных активов российского нефтяного гиганта «Лукойл».
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