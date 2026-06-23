Трамп заявил, что вопрос ядерной программы Ирана важнее мирового экономического кризиса.

Президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос отсутствия ядерного оружия у Ирана важнее рисков спровоцировать экономический кризис. Глава Белого дома намекнул, что в случае необходимости готов возобновить боевые действия против Тегерана.

Об этом американский лидер заявил журналистам во время брифинга в Белом доме.

4 июня 2026, 16:03 Два месяца хрупкого перемирия между США и Ираном: итоги 8 июня исполняется два месяца с начала перемирия между Ираном и США, однако блокады, обстрелы танкеров и военных объектов никуда не исчезли. Подробнее о «прекращении огня» в районе Ормузского пролива – на инфографике «Слово и дело».

«Ядерные вооружения важнее экономического кризиса. Экономический кризис – это действительно плохо, но ядерное оружие приведет к катастрофе значительно быстрее. То, что мы делаем, приведет к результату, противоположному кризису», – сказал он.

Согласно словам Трампа, если Тегеран не будет выполнять соглашение и станет вести себя «ненадлежащим образом», то он будет вынужден «сделать то, что должен».

При этом президент отметил, что блокада морских портов американской армией оказалась более эффективной, чем бомбардировки Ирана, и при необходимости Вашингтон оперативно вернется к такой тактике.

«Если хотите знать, я считаю, что блокада была более действенной, чем бомбардировки, и мы готовы снова это устроить, я бы сказал, за 15 минут», – заявил глава Белого дома.

В то же время, в ходе брифинга Трамп получил положительный ответ от главы Пентагона Пита Хегсета касательно готовности оперативно возобновить блокаду. Министр подтвердил, что войска США «готовы действовать прямо сейчас, если поступит приказ».

Стоит отметить, что во время этого брифинга Трамп заявил о полном открытии Ормузского пролива после длительной блокады.

Как известно, 22 июня Соединенные Штаты сняли все ограничения для сделок, направленных на производство, продажу и поставку нефтепродуктов иранского происхождения. Решение будет действовать 60 дней.

Напомним, накануне стало известно, что США и Иран договорились о создании дорожной карты, которая должна привести к заключению окончательного мирного соглашения в течение 60 дней. Соответствующей договоренности удалось достичь во время переговоров высокого уровня в Швейцарии.

А недавно в США рассказали, что происходит в Ормузском проливе после заявлений Ирана о его перекрытии.

Стоит отметить, что мировые цены на нефть продолжают падать на фоне переговоров между США и Ираном.

СМИ подсчитали, что война США против Ирана обошлась Пентагону примерно в 40 млрд долларов. Конфликт также привел к росту цен на топливо, инфляции и расходов американских домохозяйств.

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