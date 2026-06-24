Украина вернула четырех моряков с судна, задержанного Ираном в Ормузском проливе

Общество
Читати українською
Украина вернула четырех моряков с контейнеровоза Epimonidas, который в апреле Иран задержал в Ормузском проливе.
Фото ілюстративне getty images

В апреле иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) задержал в Ормузском проливе судно с четырьмя украинцами на борту. Моряков удалось вернуть в Украину.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в комментарии журналистам, передает издание «Бабель».

Украинцы были членами экипажа контейнеровоза Epimonidas. После задержания судна МИД Украины, в частности Департамент консульской службы, а также посольство Украины в Греции поддерживали связь с семьями моряков, греческой компанией-владельцем судна и другими сторонами.

Сейчас украинских граждан вернули домой – они находятся в безопасности вместе с близкими. В МИД сообщили, что состояние их здоровья удовлетворительное.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп заявил о полном открытии судоходства через Ормузский пролив и достижении рекордных объемов транспортировки нефти через него. Это произошло после завершения первого раунда переговоров между Вашингтоном и Тегераном.

Как известно, по состоянию на понедельник, 22 июня, более 400 крупных судов и танкеров находились на восточной стороне Ормузского пролива, ожидая более широкого открытия морского маршрута после переговоров США и Ирана.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Иран Моряки Ближний Восток Судно Ормузский пролив Война на Ближнем Востоке
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Верховный суд пересмотрит конфискацию активов экс-чиновника одесской налоговой
«Нет, мы так уже делали»: рф отказалась заморозить линию фронта для переговоров с Украиной
Украина вернула четырех моряков с судна, задержанного Ираном в Ормузском проливе
инфографикаСвергнутые народом: лидеры стран, которые потеряли власть из-за протестов в XXI веке
Оккупанты ударили по Сумщине: дрон попал в АЗС и кинотеатр, есть пострадавшие
Россия в июне экспортировала рекордные объемы нефти с начала 2026 года – СМИ
ВАКС рассмотрит иск о конфискации активов экс-начальника Ровненской таможни
В Беларуси начались мобилизационные учения: что известно
инфографикаИндекс Джини-2025 в мире: как изменился разрыв между богатым и бедным населением
Атака рф на Киево-Печерскую лавру: как выглядит собор после срочного ремонта
Больше новостей