Украина вернула четырех моряков с судна, задержанного Ираном в Ормузском проливе

В апреле иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) задержал в Ормузском проливе судно с четырьмя украинцами на борту. Моряков удалось вернуть в Украину.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в комментарии журналистам, передает издание «Бабель».

Украинцы были членами экипажа контейнеровоза Epimonidas. После задержания судна МИД Украины, в частности Департамент консульской службы, а также посольство Украины в Греции поддерживали связь с семьями моряков, греческой компанией-владельцем судна и другими сторонами.

Сейчас украинских граждан вернули домой – они находятся в безопасности вместе с близкими. В МИД сообщили, что состояние их здоровья удовлетворительное.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп заявил о полном открытии судоходства через Ормузский пролив и достижении рекордных объемов транспортировки нефти через него. Это произошло после завершения первого раунда переговоров между Вашингтоном и Тегераном.

Как известно, по состоянию на понедельник, 22 июня, более 400 крупных судов и танкеров находились на восточной стороне Ормузского пролива, ожидая более широкого открытия морского маршрута после переговоров США и Ирана.

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