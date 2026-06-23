СМИ назвали количество судов, застрявших в ожидании открытия Ормузского пролива

Мир
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Более 400 крупных судов продолжают находиться на восточной стороне Ормузского пролива, ожидая более широкого открытия маршрута после переговоров США и Ирана.
Associated Press

По состоянию на понедельник, 22 июня, более 400 крупных судов и танкеров находятся на восточной стороне Ормузского пролива, ожидая более широкого открытия морского маршрута после переговоров США и Ирана.

Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на спутниковые данные Европейского космического агентства.

Два месяца хрупкого перемирия между США и Ираном: итоги8 июня исполняется два месяца с начала перемирия между Ираном и США, однако блокады, обстрелы танкеров и военных объектов никуда не исчезли. Подробнее о «прекращении огня» в районе Ормузского пролива – на инфографике «Слово и дело».

Как отмечается, еще 21 июня американские чиновники сообщили, что переговоры в Швейцарии касались «прояснения некоторых противоречивых сигналов со стороны Ирана» относительно Ормузского пролива и создания механизмов, которые должны гарантировать его полное открытие.

Согласно анализу спутниковых данных, у портов Сохар и Фуджейра сосредоточено по меньшей мере 441 крупное судно размером с танкер.

FT пишет, что несколько судоходных компаний заявили о размещении судов вблизи Залива, чтобы быстро воспользоваться полным открытием пролива.

При этом количество судов значительно возросло по сравнению с апрелем, когда США начали блокаду Ормузского пролива, хотя за пять дней до последнего спутникового прохода их было на 42 больше.

Как известно, в понедельник, 22 июня, Соединенные Штаты сняли все ограничения для сделок, направленных на производство, продажу и поставку нефтепродуктов иранского происхождения. Решение будет действовать 60 дней.

Напомним, накануне стало известно, что США и Иран договорились о создании дорожной карты, которая должна привести к заключению окончательного мирного соглашения в течение 60 дней. Соответствующей договоренности удалось достичь во время переговоров высокого уровня в Швейцарии.

А недавно в США рассказали, что происходит в Ормузском проливе после заявлений Ирана о его перекрытии.

Стоит отметить, что мировые цены на нефть продолжают падать на фоне переговоров между США и Ираном.

СМИ подсчитали, что война США против Ирана обошлась Пентагону примерно в 40 млрд долларов. Конфликт также привел к росту цен на топливо, инфляции и расходов американских домохозяйств.

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