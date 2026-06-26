Бывшую первую леди Южной Кореи приговорили к семи годам лишения свободы

Сеульский суд в пятницу, 26 июня, приговорил бывшую первую леди Южной Кореи Ким Кон Хи к семи годам лишения свободы за получение дорогих подарков в обмен на содействие в назначениях на должности и решении бизнес-вопросов.

Об этом сообщает Yonhap.

Как известно, Ким Кон Хи стала фигуранткой дела о коррупции после расследования получения ею ценных подарков и возможного влияния на кадровые решения и бизнес-интересы благодаря своему положению первой леди.

Сеульский центральный окружной суд вынес приговор Ким Кон Хи, супруге отстраненного от должности бывшего президента страны Юн Сок Ёля. Команда специального прокурора Мин Чун Ки просила назначить бывшей первой леди наказание в виде 7,5 года лишения свободы.

Сторона обвинения заявляла, что Ким неоднократно использовала свой официальный статус для заключения личных сделок.

Напомним, в августе прошлого года Ким Кон Хи, супругу отстраненного от должности президента Юн Сок Ёля, арестовали в связи с обвинениями в мошенничестве и взяточничестве. В апреле апелляционный суд увеличил срок лишения свободы для бывшей первой леди до 4 лет.

Самого же Юн Сок Ёля приговорили к пожизненному лишению свободы за попытку ввести военное положение в стране в 2024 году. А недавно суд в Сеуле приговорил его к 30 годам лишения свободы, признав экс-президента виновным в организации военной операции с использованием беспилотников против Северной Кореи.

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