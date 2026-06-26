Антикоррупционный суд отменил арест имущества покойного экс-главы «Укрнафты»

Высший антикоррупционный суд отменил арест имущества бывшего председателя правления ПАО «Укрнафта» Алексея Куща, поскольку в отношении него было закрыто уголовное производство в связи со смертью. Об этом попросила его дочь.

Такое решение 23 июня принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, суд закрыл дело в отношении Куща в связи с его смертью и освободил его от ответственности. По поручению дочери адвокат экс-главы «Укрнафты» попросил отменить арест имущества, а именно: 50% в уставном капитале ООО «Черновцы АВИАС-2000»; 1% в уставном капитале ООО «Черновцынефтесервис»; 100% в уставном капитале СЕЛЬСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО «ВЕКА»; 1% в уставном капитале ООО «УКРНЕФТЕОПТТОРГ»; 50% в уставном капитале С/Х ООО «ЛУГОВСКОЕ».

«Ходатайство адвоката об отмене ареста имущества, поданное в интересах умершего обвиняемого (Куща – ред.), по поручению его дочери, в производстве с целью реабилитации умершего – удовлетворить. Отменить арест, наложенный определением Высшего антикоррупционного суда от 29 сентября 2022 года, на имущество, принадлежавшее на праве собственности умершему обвиняемому», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении восьми лицам в завладении более 13,3 млрд грн. Среди подозреваемых есть бывшие менеджеры полугосударственной «Укрнафты». По данным следствия, в течение марта-августа 2015 года ООО «Техтрейд Групп», ООО «Гарант-УТН», ООО «Галнафта», ООО «Торговый дом «Прикарпатьянефтетрейд» и ООО «Котлас» были признаны победителями на аукционах по продаже нефти. ПАО «Укрнафта» заключила с ними договоры купли-продажи и поставила сырье на сумму 10,7 млрд грн.

Согласно постановлению Кабинета министров, поставка нефти осуществляется только после полной оплаты заказчиком, то есть у «Укрнафты» не было законных оснований поставлять продукцию без получения средств в полном объеме. Несмотря на это, сырье было поставлено, переработано в Кременчугском НПЗ, а изготовленные нефтепродукты реализовано на АЗС по всей стране.

Кроме того, в июле 2015 года «Укрнафта» заключила 52 договора покупки нефтепродуктов с ООО «Котлас» со сроками поставки до конца 2015 года, оплатив авансом их стоимость в сумме более 2,57 млрд грн. Позже были заключены дополнительные соглашения, по которым сроки поставки продлили до конца 2018 года. Однако в итоге «Укрнафта» нефтепродукты так и не получила. Как установили детективы, израсходованные средства были выведены за границу на счета ряда оффшорных компаний. Часть договоров была признана недействительной в рамках хозяйственного судопроизводства.

Таким образом, общая сумма имущества и завладевших средств по двум эпизодам составляет более 13,3 млрд грн.

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