Экс-министра юстиции Южной Кореи приговорили к 25 годам тюрьмы

Бывшего министра юстиции Южной Кореи Пака Сон Чжэ признали виновным в том, что он сыграл ключевую роль в организации мятежа и попытке ввести военное положение в 2024 году, приговорив его к 25 лет лишения свободы.

Об этом сообщает местное издание Yonhap.

19 февраля 2026, 09:49 Экс-президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению Сеульский суд признал Юна Сок Йоля виновным в мятеже и попытке ввести военное положение в 2024 году. Его приговорили к пожизненному заключению.

Как отмечается, наказание экс-министру, вынесенное Центральным районным судом Сеула, превысило 20-летний тюремный срок, которого требовала команда специального прокурора. Суд взял Пака под стражу, ссылаясь на опасения, что он может уничтожить улики.

Ранее команда спецпрокурора Чо предъявила бывшему главе Минюста обвинения в том, что он сыграл ключевую роль в восстании и злоупотребил своими полномочиями, созвав совещание высокопоставленных чиновников ведомства после объявления тогдашним президентом Юн Сок Йолем военного положения 3 декабря 2024 года.

«Суд признал Пака виновным по обоим обвинениям, приняв аргумент команды специальных прокуроров о том, что Пак созвал встречу для пересмотра направления прокуроров в орган, поддерживающий военное положение, проверки вместимости исправительных учреждений, якобы для содержания политиков и ключевых фигур, которых ожидается арестовать в соответствии с военным положением, и приказа чиновникам министерства, ответственным за введение запретов на поездки, являться на работу», – говорится в сообщении.

Издание добавляет, что ранее виновными в том, что они сыграли ключевую роль в событиях 2024 года, были признаны бывший премьер-министр страны Хан Док Су и бывший министр обороны Ким Ён Хён.

При этом суд отклонил дополнительные обвинения против экс-министра юстиции Пака в нарушении закона о борьбе с коррупцией, постановив, что это не входит в полномочия специального прокурора по расследованию. В то же время, Паку предъявили обвинение в выдаче ненадлежащих приказов своим подчиненным по просьбе первой леди страны, чтобы проверить определенные детали расследования прокуратуры касательно обвинений в коррупции в ее адрес в мае 2024 года.

Как известно, 12 июня в Сеуле приговорили бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Йоля к 30 годам лишения свободы, признав его виновным в организации военной операции с использованием беспилотников против Северной Кореи.

А перед этим Сеульский суд признал Юн Сок Йоля виновным в мятеже и попытке ввести военное положение в 2024 году. Его приговорили к пожизненному заключению.

Напомним, 3 декабря 2024 года президент Южной Кореи Юн объявил о введении военного положения в стране, через шесть часов он был отменён решениями парламента и правительства.

В апреле Конституционный суд Южной Кореи единогласно поддержал импичмент президента Юн Сок Йоля, что автоматически привело к его отстранению от должности.

А в июле суд в Сеуле вновь выдал ордер на арест Юн Сок Йоля. Политика взяли под стражу из-за опасений уничтожения доказательств. В ноябре прокуратура Южной Кореи предъявила Юн Сок Йолю дополнительные обвинения. Его подозревают в злоупотреблении властью и помощи враждебному государству – Северной Корее.

В январе этого года бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Йоля приговорили к пяти годам лишения свободы за воспрепятствование аресту и другие нарушения, связанные с его попыткой ввести военное положение в декабре 2024 года.

А в феврале Сеульский центральный окружной приговорил Юн Сок Йоля к пожизненному лишению свободы за попытку ввести военное положение в стране в 2024 году.

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