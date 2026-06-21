Скандал с орденом Зеленского: Туск заявил о «стратегической ошибке», от которой пострадают все

Премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя решение польского лидера Кароля Навроцкого лишить президента Владимира Зеленского Ордена Белого Орла, назвал скандал стратегической ошибкой, от которой проиграют обе стороны.

Об этом говорится в заявлении польского премьера в соцсети Х.

2 июня 2026, 20:03 Историческая ловушка: как популисты бьют по союзу Украины и Польши Как скандал вокруг УПА, заявления Навроцкого и Босака, а также судьба украинцев в Польше стали тестом на политическую зрелость двух государств.

Согласно словам Туска, он пытается снизить напряжение в разговорах с европейскими партнерами, поскольку от этого ошибочного решения пострадают и польская, и украинская стороны.

«Втягивание в конфликт политиков в Польше и Украине – это стратегическая ошибка, от которой пострадают обе стороны: в бизнес-плане, геополитическом плане и с точки зрения репутации. А в политике, как известно, ошибка хуже преступления. В разговорах со своими европейскими партнерами я стараюсь минимизировать потери и снизить напряжение. Это нелегкая задача», – заявил премьер.

Напомним, 19 июня Навроцкий лишил Зеленского Ордена Белого Орла – высшей награды Польши, которой украинского президента наградил бывший глава польского государства Анджей Дуда.

На фоне этого ряд украинских чиновников и политиков заявили об отказе от польских наград. В частности, о таких решениях сообщили министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман, а также бывшие президенты Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

В частности, Сибига также заявил, что ни один президент другого государства не будет диктовать Украине ее историю, назвав Навроцкого «разрушителем» позитивных наработок в двусторонних отношениях.

Сам Зеленский отправил свой орден польскому президенту по почте. Он заявил, что Украина «не будет спорить» с решением Польши, но выразил надежду, что «будущее подтвердит уважение к украинцам».

Скандал возник после того, как 26 мая Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций ВСУ почетного наименования «имени Героев УПА». В документе указано, что целью решения является «восстановление исторических традиций национального войска».

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