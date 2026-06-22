У Навроцкого заявили, что Киев отказался от встречи президентов Украины и Польши

Руководитель Бюро международной политики президента Польши Марцин Пшидач утверждает, что украинская сторона якобы отказалась от ранее согласованных контактов между главами государств на фоне скандала с решением президента Владимира Зеленского присвоить подразделению ВСУ наименования «имени Героев УПА».

Заявление Пшидача цитирует польское издание tvn24.

2 июня 2026, 20:03 Историческая ловушка: как популисты бьют по союзу Украины и Польши Как скандал вокруг УПА, заявления Навроцкого и Босака, а также судьба украинцев в Польше стали тестом на политическую зрелость двух государств.

По его словам, во время переговоров украинская сторона не демонстрировала готовности пересмотреть свой подход к этому вопросу.

«К сожалению, со стороны Украины не было никакой готовности изменить этот подход в вопросе наименования ОУН-УПА, в то же время происходила игра на время, постоянное затягивание и непрерывное изменение решений», – утверждает он.

Польский чиновник заявил, что после его встречи с руководителем Офиса президента Украины Кириллом Будановым стороны обсуждали возможность телефонного разговора между двумя президентами. Однако, как заявляет Пшидач, «президент Зеленский отказался, не хотел разговаривать по телефону».

Он также сказал, что после этого Киев предложил организовать личную встречу президентов в Варшаве. По словам Пшидача, стороны согласовали конкретную дату и время переговоров, однако впоследствии украинская сторона якобы отказалась и от этого формата, предложив другую, более позднюю дату.

В этой связи администрация президента Польши пришла к выводу, что «украинская сторона не была заинтересована в реальной дискуссии с польским президентом».

Напомним, 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла на фоне скандала с присвоением подразделению ССО имени Героев УПА.

После этого шага группа украинских высокопоставленных чиновников и политиков объявила, что отказывается от своих польских наград. Об аналогичных решениях сообщили, в частности, глава МИД Андрей Сибига, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, а также бывшие президенты Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

Впоследствии Навроцкий аргументировал лишение Владимира Зеленского Ордена Белого Орла действиями украинского президента, которые, по его мнению, перешли «болевой порог» польского общества.

А сам Зеленский уже заявил, что решение лишить его высшей государственной награды Польши, Ордена Белого Орла может повлечь за собой опасные последствия для украинско-польских отношений.

Накануне в канцелярии польского президента ответили на упреки о том, почему отобранный у Владимира Зеленского орден до сих пор есть у итальянского диктатора Бенито Муссолини, российской императрицы Екатерины II и бывшего канцлера ФРГ и «друга Кремля» Герхарда Шредера.

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