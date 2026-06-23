Зеленский не поедет на конференцию в Польшу: кто возглавит делегацию

Президент Владимир Зеленский не поедет в польский Гданьск на конференцию по восстановлению Украины. Вместо него украинскую делегацию возглавит премьер-министр Юлия Свириденко.

Об этом она сообщила в соцсетях.

22 июня 2026, 17:25 Высшие госнаграды Украины и Польши: кому их присуждают и за какие заслуги Звание Героя Украины и Орден Белого Орла. Что известно о высших государственных наградах Украины и Польши – на инфографике «Слово и дело».

«Я возглавлю украинскую делегацию и в целом нашу работу на URC-2026 в Гданьске. В состав украинской команды на Конференции войдут представители украинского бизнеса, руководители государственных компаний, представители наших общин со всей страны и, конечно же, правительственные чиновники и парламентарии», – написала Свириденко.

Премьер-министр также подчеркнула, что украинская делегация примет участие в ряде мероприятий разного уровня, целью которых является усиление сотрудничества Украины с Польшей, европейскими государствами и другими международными партнерами.

По ее словам, главной задачей команды будет достижение конкретных договоренностей, которые будут способствовать укреплению обороноспособности и устойчивости Украины, а также развитию экономического партнерства. Во время конференции ожидается подписание ряда важных соглашений с международными партнерами, в частности по поддержке и укреплению украинской энергетической сферы.

«Украина настроена на конструктивное и взаимовыгодное партнерство в интересах общей европейской безопасности, экономического развития и долгосрочного процветания», – отметила Свириденко.

Напомним, ранее приезд украинского президента в Польшу был под вопросом из-за обострения польско-украинских отношений после решения Киева назвать одно из подразделений Сил специальных операций «Героями УПА».

Как известно, 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла на фоне скандала с присвоением подразделению ССО имени Героев УПА.

После этого шага группа украинских высокопоставленных чиновников и политиков объявила, что отказывается от своих польских наград. Об аналогичных решениях сообщили, в частности, глава МИД Андрей Сибига, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, а также бывшие президенты Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

Впоследствии Навроцкий аргументировал лишение Владимира Зеленского Ордена Белого Орла действиями украинского президента, которые, по его мнению, перешли «болевой порог» польского общества.

А сам Зеленский уже заявил, что решение лишить его высшей государственной награды Польши, Ордена Белого Орла, может привести к опасным последствиям для украинско-польских отношений.

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