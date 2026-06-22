В Кремле заявили, что путин обсудит с Лукашенко ультиматум Зеленского

Российский диктатор владимир путин в ближайшее время обсудит с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко требование президента Владимира Зеленского убрать ретрансляторы ударных «шахедов» у границы с Украиной.

Об этом говорится в заявлении спикера Кремля Дмитрия Пескова российским СМИ.

25 мая 2026, 17:01 Участие режима Лукашенко в войне россии против Украины: хронология В первые месяцы войны Беларусь стала плацдармом российского наступления, а в 2023–2024 годах – важным тылом армии рф. Последние же два года Минск стал частью ядерного шантажа рф. Хронология вовлечения Беларуси в полномасштабное вторжение рф – на инфографике.

Как отмечается, лидеры рф и Беларуси обсудят заявления президента Зеленского относительно ретрансляторов в приграничных районах Беларуси, которые корректируют удары российских дронов по украинским городам.

В Кремле подтвердили, что путин уже в ближайшее время планирует контакты с Лукашенко.

«Это будет хорошая возможность для того, чтобы обсудить эти и другие вопросы», – заявил спикер путина.

Согласно словам Пескова, заявления украинского лидера – «не что иное, как попытка дальнейшего подстрекательства в плане продолжения войны и нагнетания напряженности».

Песков назвал заявление украинского президента «агрессивной угрозой», а также «вмешательством во внутренние дела» и «посягательством на суверенитет» Беларуси.

«Но мы не сомневаемся, что руководство Беларуси и сама Беларусь способны обеспечить свой суверенитет», – добавил спикер Кремля.

Напомним, ранее в Силах беспилотных систем заявили, что определили первые 500 целей на территории Беларуси, по которым планируется нанести удары в ответ, если режим Александра Лукашенко непосредственно вступит в войну против Украины.

Со своей стороны Лукашенко назвал «пустой болтовней» заявления о том, что Украина подготовила перечень из первых 500 целей для ударов в случае нового наступления с белорусской территории. Впрочем, впоследствии он извинился за резкие слова в адрес Зеленского, подчеркнув, что со стороны Минска якобы не стоит ждать военных действий.

Однако президент Украины после этого сообщил, что вдоль украинской границы в Беларуси размещены ретрансляторы, которые помогают рф корректировать ее удары. Глава государства предупредил, что Минск имеет неделю на демонтаж этого оборудования.

Также накануне Зеленский заявил, что Беларусь и ее самопровозглашенный президент Александр Лукашенко должны перейти от слов к конкретным действиям в вопросах деэскалации и прекращения поддержки россии.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.