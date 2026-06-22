В Кремле заявили, что путин обсудит с Лукашенко ультиматум Зеленского

Российский диктатор владимир путин в ближайшее время обсудит с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко требование президента Владимира Зеленского убрать ретрансляторы ударных «шахедов» у границы с Украиной.
Об этом говорится в заявлении спикера Кремля Дмитрия Пескова российским СМИ.
Как отмечается, лидеры рф и Беларуси обсудят заявления президента Зеленского относительно ретрансляторов в приграничных районах Беларуси, которые корректируют удары российских дронов по украинским городам.
В Кремле подтвердили, что путин уже в ближайшее время планирует контакты с Лукашенко.
«Это будет хорошая возможность для того, чтобы обсудить эти и другие вопросы», – заявил спикер путина.
Согласно словам Пескова, заявления украинского лидера – «не что иное, как попытка дальнейшего подстрекательства в плане продолжения войны и нагнетания напряженности».
Песков назвал заявление украинского президента «агрессивной угрозой», а также «вмешательством во внутренние дела» и «посягательством на суверенитет» Беларуси.
«Но мы не сомневаемся, что руководство Беларуси и сама Беларусь способны обеспечить свой суверенитет», – добавил спикер Кремля.
Напомним, ранее в Силах беспилотных систем заявили, что определили первые 500 целей на территории Беларуси, по которым планируется нанести удары в ответ, если режим Александра Лукашенко непосредственно вступит в войну против Украины.
Со своей стороны Лукашенко назвал «пустой болтовней» заявления о том, что Украина подготовила перечень из первых 500 целей для ударов в случае нового наступления с белорусской территории. Впрочем, впоследствии он извинился за резкие слова в адрес Зеленского, подчеркнув, что со стороны Минска якобы не стоит ждать военных действий.
Однако президент Украины после этого сообщил, что вдоль украинской границы в Беларуси размещены ретрансляторы, которые помогают рф корректировать ее удары. Глава государства предупредил, что Минск имеет неделю на демонтаж этого оборудования.
Также накануне Зеленский заявил, что Беларусь и ее самопровозглашенный президент Александр Лукашенко должны перейти от слов к конкретным действиям в вопросах деэскалации и прекращения поддержки россии.
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