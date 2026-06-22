«Извиняюсь пускай оставит для себя»: Зеленский рассказал, чего ждет от Лукашенко

Владимир Зеленский заявил, что Беларусь и ее самопровозглашенный президент Александр Лукашенко должны перейти от слов к конкретным действиям в вопросах деэскалации и прекращения поддержки россии.

Об этом говорится в интервью президента, которое транслировали в эфире телемарафона «Единые новости».

25 мая 2026, 17:01 Участие режима Лукашенко в войне россии против Украины: хронология В первые месяцы войны Беларусь стала плацдармом российского наступления, а в 2023–2024 годах – важным тылом армии рф. Последние же два года Минск стал частью ядерного шантажа рф. Хронология вовлечения Беларуси в полномасштабное вторжение рф – на инфографике.

По словам Зеленского, Киев неоднократно передавал Минску через разные каналы, включая разведку и военные структуры, требование прекратить любую техническую помощь российским силам. Речь идет, в частности, о ретрансляционных системах, которые могут использоваться для корректировки действий российских и иранских беспилотников.

Президент подчеркнул, что Украина рассматривает эту деятельность как фактор, непосредственно влияющий на точность ударов по украинской территории и приводящий к жертвам среди гражданского населения.

«Лукашенко должен, кроме слов, демонстрировать деэскалацию. Его «извиняюсь» не работает после начала войны», – заявил Зеленский.

Он добавил, что Украина уже перешла от непубличных сигналов к открытым предупреждениям, поскольку предыдущие обращения, по его словам, не дали результата.

Среди ключевых требований Киева – полное прекращение технической поддержки, связанной с ретрансляторами, а также демонтаж соответствующей инфраструктуры с подтверждением этого.

«Если он не снимет – мы снимем все. Или они, или мы», – отметил президент, комментируя возможную реакцию в случае отсутствия действий с белорусской стороны.

Зеленский также заявил, что Украина передала сигнал о необходимости прекращения поставок ресурсов, которые могут использоваться российской армией.

В то же время он подчеркнул, что часть коммуникации с Минском происходит непублично, однако сейчас Киев ожидает уже не заявлений, а конкретных шагов деэскалации.

Напомним, ранее в Силах беспилотных систем заявили, что определили первые 500 целей на территории Беларуси, по которым планируется нанести удары в ответ, если режим Александра Лукашенко непосредственно вступит в войну против Украины.

Со своей стороны Лукашенко назвал «пустой болтовней» заявления о том, что Украина подготовила перечень из первых 500 целей для ударов в случае нового наступления с белорусской территории. Впрочем, впоследствии он извинился за резкие слова в адрес Зеленского, подчеркнув, что со стороны Минска якобы не стоит ждать военных действий.

Однако президент Украины после этого сообщил, что вдоль украинской границы в Беларуси размещены ретрансляторы, которые помогают рф корректировать ее удары. Глава государства предупредил, что Минск имеет неделю на демонтаж этого оборудования.

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