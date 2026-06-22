«Извиняюсь пускай оставит для себя»: Зеленский рассказал, чего ждет от Лукашенко

Владимир Зеленский заявил, что Беларусь и ее самопровозглашенный президент Александр Лукашенко должны перейти от слов к конкретным действиям в вопросах деэскалации и прекращения поддержки россии.
Об этом говорится в интервью президента, которое транслировали в эфире телемарафона «Единые новости».
По словам Зеленского, Киев неоднократно передавал Минску через разные каналы, включая разведку и военные структуры, требование прекратить любую техническую помощь российским силам. Речь идет, в частности, о ретрансляционных системах, которые могут использоваться для корректировки действий российских и иранских беспилотников.
Президент подчеркнул, что Украина рассматривает эту деятельность как фактор, непосредственно влияющий на точность ударов по украинской территории и приводящий к жертвам среди гражданского населения.
«Лукашенко должен, кроме слов, демонстрировать деэскалацию. Его «извиняюсь» не работает после начала войны», – заявил Зеленский.
Он добавил, что Украина уже перешла от непубличных сигналов к открытым предупреждениям, поскольку предыдущие обращения, по его словам, не дали результата.
Среди ключевых требований Киева – полное прекращение технической поддержки, связанной с ретрансляторами, а также демонтаж соответствующей инфраструктуры с подтверждением этого.
«Если он не снимет – мы снимем все. Или они, или мы», – отметил президент, комментируя возможную реакцию в случае отсутствия действий с белорусской стороны.
Зеленский также заявил, что Украина передала сигнал о необходимости прекращения поставок ресурсов, которые могут использоваться российской армией.
В то же время он подчеркнул, что часть коммуникации с Минском происходит непублично, однако сейчас Киев ожидает уже не заявлений, а конкретных шагов деэскалации.
Напомним, ранее в Силах беспилотных систем заявили, что определили первые 500 целей на территории Беларуси, по которым планируется нанести удары в ответ, если режим Александра Лукашенко непосредственно вступит в войну против Украины.
Со своей стороны Лукашенко назвал «пустой болтовней» заявления о том, что Украина подготовила перечень из первых 500 целей для ударов в случае нового наступления с белорусской территории. Впрочем, впоследствии он извинился за резкие слова в адрес Зеленского, подчеркнув, что со стороны Минска якобы не стоит ждать военных действий.
Однако президент Украины после этого сообщил, что вдоль украинской границы в Беларуси размещены ретрансляторы, которые помогают рф корректировать ее удары. Глава государства предупредил, что Минск имеет неделю на демонтаж этого оборудования.
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