После серии взрывов в Крыму половина полуострова без света, горит ТЭЦ – СМИ

В ночь на 23 июня временно оккупированный Крым оказался под атакой БПЛА. Взрывы слышали в Керчи, Феодосии, Джанкое. Был поражен порт «Кавказ», а вдоль Арабатской стрелки возникли пожары.

Об этом сообщают местные Телеграм-каналы, OSINT-аналитики и мониторинговый канал «Крымский ветер».

По данным паблика «Крымский ветер», после атаки БПЛА часть Крыма осталась без света. В частности, Евпатория, Саки, Джанкой, Красноперекопск и районы вокруг городов.

21 июня 2026, 13:21 «Крым положит Москву»: Мадяр назвал новый сценарий для оккупантов Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди заявил, что оккупированный Крым для россии уже превращается из военного плацдарма в проблему.

Кроме того, без электроснабжения остались 30 населенных пунктов Курманского района. Из-за отсутствия электроэнергии утром в Евпатории временно остановили движение трамваев. Позже оно было возобновлено.

В так называемом «Крымэнерго» ситуацию описали как нарушение технологического процесса в электрических сетях, из-за чего и произошли отключения.

Кроме этого, сообщается, что под ударом БПЛА оказались Таврическая ТЭС, здание пограничной службы ФСБ в Армянске и топливные базы в Феодосии. Также был обстрелян порт «Кавказ», где вспыхнула нефтебаза. Местные жители сообщали о взрывах и работе ПВО. На фото и видео, попавших в сеть, фиксируют клубы дыма.

Также мониторинговый канал «Крымский ветер» подтвердил попадание по ТЭЦ в Керчи. Там вспыхнул пожар. По данным очевидцев, дрон попал в один из резервуаров. Тем временем мониторинговая группа фиксирует шлейф дыма длиной 47 километров.

Также сообщают о пожаре в Симферополе рядом с ТЦ «Доброцен». По предварительным данным – горят склады торговой сети.

Еще появлялась информация о пожаре на электроподстанции «Насосная-2» в Советском районе. Позже крымчане сообщили об успешной атаке на комплекс хранения нефтепродуктов TES-Terminal.

Произошел пожар и при въезде в Керчь, где, по данным аналитиков, могут располагаться позиции российских систем ПВО С-300/С-400. В самом городе на железнодорожной станции «Южная» и рядом с населенным пунктом Багерово также фиксируют очаги пожаров и клубы дыма. На Керченском мосту движение перекрыли и снова объявили о дроновой опасности.

Напомним, предыдущая массовая атака на Крым произошла в ночь на 21 июня. На полуострове прогремела серия взрывов, сообщали о пожаре в районе морского порта и топливного терминала.

Украинские власти заявили, что дальнобойные средства поражения были применены по объектам военной логистики, нефтяной инфраструктуры и системам противовоздушной обороны противника в Крыму и на территории Краснодарского края рф.

Тем временем во временно оккупированном Крыму на автозаправочных станциях полностью прекратили отпуск топлива для населения и бизнеса.

А с 22 июня во временно оккупированном Крыму самопровозглашенные власти объявили, что останавливают работу всех детских лагерей.

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