В Крыму после атаки дронов ввели отключения света

Во временно оккупированном Крыму часть населенных пунктов осталась без электроснабжения. Оккупационные власти заявляют о повреждении электросетей и призывают жителей ограничить потребление электроэнергии.

Об этом сообщили советник крымского гауляйтера Олег Крючков и предприятие «Крымэнерго».

11 июня 2026, 18:06 «Мы изолируем Крым в ближайшем будущем»: Мадьяр раскрыл план Сил обороны Украина планирует в ближайшее время изолировать временно оккупированный Крым от российской федерации, взяв под полный контроль ключевую автомагистраль оккупантов Новороссия.

По информации оккупационной администрации, на полуострове введены графики аварийных отключений электроэнергии. Без света остались отдельные районы временно оккупированных Севастополя, Алушты, Красноперекопска и Армянска.

В соцсетях сообщали о взрывах, которые звучали во время атаки беспилотников. В то же время оккупационные власти утверждают, что причиной перебоев стали повреждения в электрических сетях.

В «Крымэнерго» заявили, что из-за аварии произошло частичное обесточивание потребителей Северо-Западного, Центрального и Южнобережного энергорайонов.

Сейчас на местах продолжаются аварийно-восстановительные работы. Представители оккупационной администрации призвали жителей Крыма временно отказаться от использования кондиционеров и других энергоемких электроприборов, чтобы снизить нагрузку на сеть.

Также в Крыму с 21 июня на автозаправочных станциях полностью прекращен отпуск топлива для населения и бизнеса – как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам.

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