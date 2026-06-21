В Крыму после атаки дронов ввели отключения света

Общество
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В Крыму ввели графики отключения электроэнергии после повреждения электросетей. Без света остались несколько городов.
Getty Images

Во временно оккупированном Крыму часть населенных пунктов осталась без электроснабжения. Оккупационные власти заявляют о повреждении электросетей и призывают жителей ограничить потребление электроэнергии.

Об этом сообщили советник крымского гауляйтера Олег Крючков и предприятие «Крымэнерго».

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По информации оккупационной администрации, на полуострове введены графики аварийных отключений электроэнергии. Без света остались отдельные районы временно оккупированных Севастополя, Алушты, Красноперекопска и Армянска.

В соцсетях сообщали о взрывах, которые звучали во время атаки беспилотников. В то же время оккупационные власти утверждают, что причиной перебоев стали повреждения в электрических сетях.

В «Крымэнерго» заявили, что из-за аварии произошло частичное обесточивание потребителей Северо-Западного, Центрального и Южнобережного энергорайонов.

Сейчас на местах продолжаются аварийно-восстановительные работы. Представители оккупационной администрации призвали жителей Крыма временно отказаться от использования кондиционеров и других энергоемких электроприборов, чтобы снизить нагрузку на сеть.

Также в Крыму с 21 июня на автозаправочных станциях полностью прекращен отпуск топлива для населения и бизнеса – как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам.

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