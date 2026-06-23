ССО уничтожили железнодорожный мост через Северо-Крымский канал в Крыму

Силы Специальных Операций ВСУ полностью уничтожили железнодорожный мост через Северо-Крымский канал в временно оккупированном Крыму.

Об этом пресс-служба ССО сообщила в Threads.

23 июня 2026, 13:01 Тревожный Крым: как часто оккупанты включают сирены и перекрывают Керченский мост «Слово и дело» показывает на инфографике, сколько дней с начала полномасштабного вторжения в Крыму звучала тревога и перекрывалось движение по Керченскому мосту.

«Извините, но у нас тут официально-срочное: железнодорожного моста через Северо-Крымский канал в Крыму больше не существует – ССО!», – говорится в сообщении.

Деталей поражения моста пока нет, однако в пресс-службе анонсировали подробности в ближайшее время.

Напомним, в ночь на 20 июня подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по автомобильному мосту через Геническую протоку в районе временно оккупированного Геническа Херсонской области.

Кроме того, массированная атака на Крым произошла в ночь на 21 июня. На полуострове прозвучала серия взрывов, сообщали о пожаре в районе морского порта и топливного терминала.

Украинские власти заявили, что дальнобойные средства поражения были применены по объектам военной логистики, нефтяной инфраструктуры и системам противовоздушной обороны противника в Крыму и на территории Краснодарского края рф.

Тем временем во временно оккупированном Крыму на автозаправочных станциях полностью прекратили отпуск топлива для населения и бизнеса.

В ночь против 23 июня временно оккупированный Крым также оказался под атакой БПЛА. Взрывы слышали в Керчи, Феодосии, Джанкое. Был поражен порт «Кавказ», а вдоль Арабатской стрелки возникли пожары. По данным из соцсетей, после атаки БПЛА часть Крыма осталась без света.

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