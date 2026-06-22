В оккупированном Крыму закрывают все детские лагеря

Общество
Читати українською
В ТО Крыму отменили детский туристический сезон. Так называемые власти оккупантов объявили о закрытии лагерей по всей территории полуострова с 22 июня по 1 сентября 2026 года из-за ситуации с безопасностью.
Russwimming.ru

С сегодняшнего дня, 22 июня, во временно оккупированном Крыму самопровозглашенные власти объявили, что останавливают работу всех детских лагерей. Приостановлен прием детей на отдых до 1 сентября 2026 года.

Об этом сообщил глава оккупационных властей Крыма Сергей Аксенов в соцсетях.

«На территории Республики Крым с 11.00 22 июня до 1 сентября 2026 года вводится временное приостановление бронирования мест, приема и размещения детей и групп детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории республики (оккупированного Крыма), а также бронирования мест, приема и размещения детей и групп детей в иных средствах размещения для участия в различных мероприятиях туристической и иной направленности», – сообщил Аксенов.

«Мы изолируем Крым в ближайшем будущем»: Мадьяр раскрыл план Сил обороныУкраина планирует в ближайшее время изолировать временно оккупированный Крым от российской федерации, взяв под полный контроль ключевую автомагистраль оккупантов Новороссия.

Такое решение он назвал вынужденным и продиктованным сложной ситуацией с безопасностью. В то же время «глава» оккупированного полуострова призвал граждан с «пониманием отнестись к установленным ограничениям».

Накануне родители детей сообщали в соцсетях, что на фоне массированной атаки по оккупированному полуострову один из автобусов с детьми, следовавший в лагерь «Артек», вернули назад. Другие горожане сообщали, что получили звонки от так называемого Министерства образования Крыма об отмене всех детских лагерных смен в этом году.

Также компания «Крымэнергоинформ» накануне сообщала, что после атаки Сил обороны Украины на территории ТО Крыма возникли перебои с электричеством. Поэтому были введены графики отключений электроэнергии.

В частности, там заявили о повреждении сетей, которое повлекло за собой частичное обесточивание трех энергорайонов – Северо-Западного, Центрального и Южнобережного.

Напомним, 21 июня украинские дальнобойные средства поражения были применены по объектам военной логистики, нефтяной инфраструктуры и системам противовоздушной обороны противника в Крыму и на территории Краснодарского края рф.

Как известно, в ночь на 21 июня взрывы гремели в Керчи, Симферополе, Севастополе, Джанкойском районе и ряде других населенных пунктов Крыма.

Кроме этого мы писали, что во временно оккупированном Крыму с 21 июня на автозаправочных станциях полностью прекращен отпуск топлива для населения и бизнеса.

А Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадьяр» Бровди заявил, что оккупированный Крым для россии уже превращается из военного плацдарма в проблему. И предупредил, что в рамках кампании ударов БПЛА Украина планирует изолировать временно оккупированный Крым от российской федерации уже в течение месяца.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Крым ВСУ Аннексия Крыма Электроэнергия Бензин Лагерь Андрей Аксенов Блэкаут Удары по рф
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

В Генштабе рассказали, чем ударили по заводу в Воронеже
статьяЧетыре года кандидатства в ЕС: темпы евроинтеграции Украины и ее западных соседей
На Закарпатье раскрыли схему хищения средств на протезы для раненых военных
Силы обороны поразили центр космической связи в Московской области
В оккупированном Крыму закрывают все детские лагеря
инфографикаВодный кризис пока еще полуострова: какие водохранилища Крыма высохли полностью
В российском Воронеже атакован завод, который производил детали для ракет «Искандер-К» и «Х-101»
В Запорожье возросло количество жертв и пострадавших в результате утренней атаки
Подозреваемому экс-вице-премьеру Чернышеву продлили обязательства
Во Франции объявили красный уровень опасности из-за волны аномальной жары
Больше новостей