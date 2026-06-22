В оккупированном Крыму закрывают все детские лагеря

С сегодняшнего дня, 22 июня, во временно оккупированном Крыму самопровозглашенные власти объявили, что останавливают работу всех детских лагерей. Приостановлен прием детей на отдых до 1 сентября 2026 года.

Об этом сообщил глава оккупационных властей Крыма Сергей Аксенов в соцсетях.

«На территории Республики Крым с 11.00 22 июня до 1 сентября 2026 года вводится временное приостановление бронирования мест, приема и размещения детей и групп детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории республики (оккупированного Крыма), а также бронирования мест, приема и размещения детей и групп детей в иных средствах размещения для участия в различных мероприятиях туристической и иной направленности», – сообщил Аксенов.

11 июня 2026, 18:06 «Мы изолируем Крым в ближайшем будущем»: Мадьяр раскрыл план Сил обороны Украина планирует в ближайшее время изолировать временно оккупированный Крым от российской федерации, взяв под полный контроль ключевую автомагистраль оккупантов Новороссия.

Такое решение он назвал вынужденным и продиктованным сложной ситуацией с безопасностью. В то же время «глава» оккупированного полуострова призвал граждан с «пониманием отнестись к установленным ограничениям».

Накануне родители детей сообщали в соцсетях, что на фоне массированной атаки по оккупированному полуострову один из автобусов с детьми, следовавший в лагерь «Артек», вернули назад. Другие горожане сообщали, что получили звонки от так называемого Министерства образования Крыма об отмене всех детских лагерных смен в этом году.

Также компания «Крымэнергоинформ» накануне сообщала, что после атаки Сил обороны Украины на территории ТО Крыма возникли перебои с электричеством. Поэтому были введены графики отключений электроэнергии.

В частности, там заявили о повреждении сетей, которое повлекло за собой частичное обесточивание трех энергорайонов – Северо-Западного, Центрального и Южнобережного.

Напомним, 21 июня украинские дальнобойные средства поражения были применены по объектам военной логистики, нефтяной инфраструктуры и системам противовоздушной обороны противника в Крыму и на территории Краснодарского края рф.

Как известно, в ночь на 21 июня взрывы гремели в Керчи, Симферополе, Севастополе, Джанкойском районе и ряде других населенных пунктов Крыма.

Кроме этого мы писали, что во временно оккупированном Крыму с 21 июня на автозаправочных станциях полностью прекращен отпуск топлива для населения и бизнеса.

А Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадьяр» Бровди заявил, что оккупированный Крым для россии уже превращается из военного плацдарма в проблему. И предупредил, что в рамках кампании ударов БПЛА Украина планирует изолировать временно оккупированный Крым от российской федерации уже в течение месяца.

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