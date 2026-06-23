Зажигательная ночь в Крыму: Мадьяр перечислил пораженные объекты и показал кадры атаки

Силы беспилотных систем отчитались о «зажигательной ночи» в Крыму и заявили, что операторы отработали минимум 60 целей только уровня middle strike.

Об этом написал командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадьяр» Бровди в своем Телеграм-канале.

«Ночь на 23 июня была в Крыму зажигательной. В оперативной глубине противника «Птицы» СБС навели шуму, более 60 чувствительных вражеских целей отработано только мидлами», – написал он.

Как сообщается, бойцы СБС в ТО Крыму поразили ударные беспилотники противника, средства противовоздушной обороны, объекты энергетической инфраструктуры, горюче-смазочные материалы и логистический транспорт. Среди достижений операторов, по словам Мадьяра, три крылатых ракетоносителя, четыре системы ПВО, нефтебаза в Керчи, газораспределительная и электроподстанция, «караваны логистики и топливозаправщиков».

23 июня 2026, 14:20 ССО уничтожили железнодорожный мост через Северо-Крымский канал в Крыму Силы специальных операций ВСУ заявили о полном уничтожении железнодорожного моста через Северо-Крымский канал во временно оккупированном Крыму.

«Москва ляжет в Крыму. «Птицы» СБС будут содействовать и впредь», – добавил командующий СБС.

Позже Силы беспилотных систем обнародовали полный список объектов, по которым попали операторы:

В АР Крым операторы 1-го отдельного центра поразили три глубинных разведывательно-ударных БпЛА «Орион» в районе Керчи. Эти беспилотники используются как носители управляемых авиабомб и малоразмерных крылатых ракет.

В АР Крым операторы 1-го отдельного центра поразили нефтерезервуары на Керченской (Камыш-Бурунской) ТЭЦ.

В АР Крым операторы 1-го отдельного центра поразили ЗРПК «Панцирь-С1» в районе Багерово, пусковую установку С-300 и зенитную установку ЗУ-23 в районе Курортного, а также РЛС «Небо-У» в районе Керчи.

В АР Крым операторы 1-го отдельного центра поразили газораспределительную станцию «Симферополь» в районе Трудового.

В АР Крым операторы 427-й бригады «Рарог» совместно с 413-м отдельным полком «Рейд» поразили электроподстанцию 330/110 кВ «Западно-Крымская».

В Донецкой области операторы 20-й бригады «К-2» поразили учебный полигон подготовки операторов БпЛА противника в районе Дебальцево и цистерну с горюче-смазочными материалами в районе Горловки.

В Запорожской области операторы 412-й бригады Nemesis поразили логистический транспорт противника в районе Приазовского.

На временно оккупированных территориях АР Крым, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей операторы отряда «13» 414-й бригады «Птицы Мадьяра», 20-й бригады «К-2», 412-й бригады Nemesis и 1-го отдельного центра поразили транспорт и топливозаправники противника.

Напомним, ночью 23 июня о масштабной серии взрывов в Крыму сообщили местные Телеграм-каналы и OSINT-аналитики. Взрывы слышали в Керчи, Феодосии, Джанкое. Был поражен порт «Кавказ» и «Западно-Крымская» подстанция. В части Крыма пропал свет.

Предыдущая же массовая атака на Крым произошла в ночь на 21 июня. Тогда возник пожар в районе морского порта и топливного терминала.

Украинские власти заявили, что дальнобойные средства поражения были применены по объектам военной логистики, нефтяной инфраструктуре и системам противовоздушной обороны противника в Крыму и на территории Краснодарского края рф.

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