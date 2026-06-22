Нефть дешевеет после начала переговоров США и Ирана в Швейцарии

Мировые цены на нефть в понедельник, 22 июня, продолжают падать на фоне первого раунда переговоров между США и Ираном в Швейцарии, после которого в Тегеране заявили, что добились исключений относительно экспорта нефти и нефтехимической продукции.

Об этом сообщает Reuters.

4 июня 2026, 16:03 Два месяца хрупкого перемирия между США и Ираном: итоги 8 июня исполняется два месяца с начала перемирия между Ираном и США, однако блокады, обстрелы танкеров и военных объектов никуда не исчезли. Подробнее о «прекращении огня» в районе Ормузского пролива – на инфографике «Слово и дело».

Фьючерсы на нефть Brent снизились на $1,68, или на 2,09%, до $78,89 за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate подешевела на 60 центов и стоила $76 за баррель.

«Снижение было обусловлено главным образом улучшением перспектив дипломатического прорыва между Соединенными Штатами и Ираном... возрождением надежд на то, что санкции против Ирана в конце концов могут быть ослаблены», – цитирует агентство заявление исследовательской фирмы SS WealthStreet.

Как отмечается, после переговоров в Швейцарии министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран добился исключений для экспорта нефти и нефтехимической продукции, освобождения некоторых замороженных активов и запуска плана реконструкции и развития Ирана.

При этом заявление иранского министра уменьшило опасения дефицита поставок на мировых рынках.

«Такое развитие событий позволит почти 1,5 миллиона баррелей иранской сырой нефти в день вернуться на международные рынки, что значительно улучшит мировую доступность поставок в то время, когда рост спроса остается умеренным», – заявили в SS WealthStreet.

Как известно, еще 17 июня после анонса мирного соглашения мировые цены на нефть снизились до самого низкого уровня с 10 марта.

Напомним, в воскресенье, 21 июня, в швейцарском Бюргенштоке состоялся первый раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном по ядерной программе и судоходству в Ормузском проливе, ставших продолжением недавно подписанного меморандума.

По данным СМИ, он сопровождался резким обострением риторики со стороны американского лидера Дональда Трампа.

Также сообщалось, что США и Иран согласовали дорожную карту для заключения мирного соглашения в течение 60 дней.

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