В США рассказали, что происходит в Ормузском проливе после заявлений Ирана о его перекрытии

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Центральное командование ВС США заявило, что Ормузский пролив остается открытым для международного судоходства. 20 июня через него прошли 55 торговых судов, перевезя более 17 миллионов баррелей нефти.
Фото: navy.mil

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что Ормузский пролив остается открытым для международного судоходства. Вопреки заявлениям Ирана о его закрытии, всего за день через него прошли 55 судов.

Об этом сообщили в пресс-службе CENTCOM.

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По данным американского командования, только 20 июня через Ормузский пролив беспрепятственно прошли 55 торговых судов, которые доставили на мировые рынки более 17 миллионов баррелей нефти и другие грузы.

В CENTCOM отметили, что движение судов через стратегически важный пролив даже выросло, а американские военные продолжают работать в регионе для обеспечения свободы судоходства и безопасного прохода гражданских судов.

Кроме того, Объединенный морской информационный центр подтвердил, что маршрут через Ормузский пролив остается открытым и доступным для международного коммерческого флота без каких-либо незаконных ограничений или препятствий.

В командовании подчеркнули, что силы США продолжают находиться в регионе и внимательно следят за ситуацией.

Напомним, ранее иранские военные заявили о повторном закрытии Ормузского пролива. Свое решение Тегеран аргументировал якобы нарушением со стороны США условий меморандума о взаимопонимании, а также израильскими ударами по Ливану.

На фоне обострения в Швейцарии запланированы переговоры между США и Ираном. Туда должен был отправиться вице-президент США Джей Ди Вэнс, а в субботу, 20 июня, на встречу с американскими представителями запланировал прибыть министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

До этого Вашингтон и Тегеран заключили меморандум о взаимопонимании, который, по заявлениям обеих сторон, преследовал цель прекратить боевые действия и дать старт новому этапу двусторонних переговоров.

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