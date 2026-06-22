В Минэкономики рассказали, сколько украинцев в этом году воспользовались «еселей»

С начала 2026 года государственной программой «єОселя» воспользовались 4104 украинских семей. Общая сумма выданных льготных ипотечных кредитов составляет около 7,7 млрд гривен.
Об этом сообщила пресс-служба министерства экономики.
Там рассказали, что только за прошлую неделю было выдано 157 новых кредитов на сумму 313 млн грн. Активнее всего программа реализуется в Киевской области, где выдано 47 кредитов. В Киеве зафиксировано 35 соглашений, а во Львовской области – 13.
По структуре выданных кредитов преобладает жилье первой продажи. Только за прошлую неделю на первичном рынке было выдано 90 ипотек.
Среди заемщиков, получивших кредиты под льготную ставку 3%, – 54 военнослужащих и представителя сектора безопасности, 5 педагогов и 5 медицинских работников.
Напомним, что в декабре прошлого года Кабинет министров принял решение, которое позволит мобилизованным военнослужащим оформлять ипотеку по программе «єОселя» под 3% годовых вместо 7%.
Стоит также отметить, что в целом по состоянию на февраль в Украине более 4,6 миллиона внутренне перемещенных лиц нуждались в жилье. Власти продолжают разрабатывать стратегию жилищной политики и цифровая информационно-аналитическая жилищная система для ВПЛ.
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