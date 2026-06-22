Подозреваемым по делу дронов для Госспецсвязи снова продлили обязанности

Высший антикоррупционный суд продлил до 10 августа срок действия обязанностей, возложенных на финансового менеджера Сергея Горбатюка в рамках дела о завладении 90 млн грн на закупке Госспецсвязи беспилотников DJI Mavic 3 и Autel Evo Max 4T на нужды сил обороны.

Такое решение 10 июня принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, суд арестовал Горбатюка с альтернативой залогу в размере 12,11 млн грн. Позже арест продлили и уменьшили залог до 7,57 млн ​​грн, который внесли. На подозреваемого возложили следующие обязанности: прибывать по каждому требованию; не отлучаться за пределы Львовской, Черновицкой и Тернопольской областей без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и места работы; воздержаться от общения со свидетелями по этому делу, а также с другими подозреваемыми; сдать на хранение загранпаспорта.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры еще раз просил продлить действие этих обязательств еще на два месяца. Суд поддержал ходатайство и немного расширил пределы запрета на выезд Горбатюка во Львовскую, Тернопольскую, Хмельницкую, Черновицкую области (итого взятых).

_«Продлить на срок действия определения срок действия обязанностей, возложенных на подозреваемого (Горбатюка – ред.), в связи с применением к нему меры пресечения в виде залога. Срок действия определения – два месяца, до 10 августа 2026 года включительно, но в пределах срока досудебного расследования», – говорится в решении.

Также суд продлил до 10 августа срок действия обязательств, возложенных на владельца львовской компании Экс Им Украина Юрия Воляна. У него такой же перечень обязанностей, но без ограничений передвижения по Украине.

Напомним, НАБУ и САП разоблачили четырех лиц на присвоении более 90 млн грн при закупке дронов. Как установило следствие, после принятия изменений в госбюджет в 2023 году, которым на нужды обороны через Госспецсвязи было выделено 30 млрд грн, руководитель одного из департаментов службы разработал преступную схему присвоения части этих средств. Для реализации замысла чиновники заранее определили компании, которые должны стать победителями тендеров, и обеспечили для них выгодные условия. Конкуренцию на торгах имитировали фирмы, подконтрольные тем же участникам.

В результате в течение мая-сентября 2023 Госспецсвязи приобрело 400 дронов DJI Mavic 3 и 1300 беспилотников Autel Evo Max 4T по ценам, завышенным на 70-90% по сравнению с рыночными. Вырученные от этих операций средства выводились через ряд подставных компаний и конвертировались в наличные деньги. Такие действия, по данным следствия, нанесли государственному бюджету ущерб на сумму более 90 млн грн.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.