Один из украинских послов отказался от польского ордена в знак протеста

Бывший посол Украины в Польше Василий Зварыч отказался от польского ордена «Командорский крест со звездой «За заслуги», вернув награду президенту Каролю Навроцкому.

Об этом дипломат написал на странице в Фейсбуке.

2 июня 2026, 20:03 Историческая ловушка: как популисты бьют по союзу Украины и Польши Как скандал вокруг УПА, заявления Навроцкого и Босака, а также судьба украинцев в Польше стали тестом на политическую зрелость двух государств.

Действующий посол Украины в Чешской Республике Зварыч напомнил, что в июле 2024 года как украинский дипломат имел честь получить из рук президента Республики Польша Анджея Дуды высокую государственную награду – Орден «Командорский крест со звездой «За заслуги».

«Искренне благодарен своим польским друзьям за это признание. Всегда буду ценить и помнить то, через что нам пришлось пройти вместе. Спасибо за ваше доверие, уникальное сотрудничество и искреннюю дружбу. И я уверен, что вы поймете мой поступок сегодня. Преданность интересам Украинского государства, честь и достоинство Президента Украины Владимира Зеленского, Вооруженных Сил Украины, моих коллег-дипломатов и свободного и несокрушимого украинского народа, а также глубокое чувство справедливости обязывают меня отказаться от государственной награды Республики Польша», – написал Зварыч.

Дипломат назвал по меньшей мере непропорциональной и безответственной реакцию Навроцкого на решение Зеленского о наименовании подразделения ССО в честь Героев УПА.

«Кароль Навроцкий фактически поставил под сомнение десятилетия кропотливой работы, направленной на украинско-польское примирение и взаимопонимание. И это особенно досадно, ведь процесс примирения начали не политики, а люди, которые непосредственно пережили самые трагические страницы нашей совместной истории», – написал Зварыч.

Посол подчеркнул, что очевидно, некоторые представители польской политической элиты «так и не поняли, а, возможно, и не захотели понять истинную цену свободы Украины, кто такие украинцы, против какого врага и за какие ценности сегодня борется и проливает кровь украинский народ».

«Сегодня, когда украинские воины ежедневно отдают жизни в борьбе против российской агрессии, любые попытки ставить под сомнение право Украины чествовать тех, кто в разные исторические эпохи боролся за украинскую государственность, являются не вкладом в примирение, а шагом к новому разделению», – уточнил дипломат.

Он добавил, что решение отказаться от награды является не жестом неуважения к польскому народу, а протестом против разрушения наследия украинско-польского примирения.

Напомним, 19 июня Навроцкий лишил Зеленского Ордена Белого Орла – высшей награды Польши, которой украинского президента наградил бывший глава польского государства Анджей Дуда.

На фоне этого ряд украинских чиновников и политиков заявили об отказе от польских наград. В частности, о таких решениях сообщили министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман, а также бывшие президенты Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

В частности, Сибига также заявил, что ни один президент другого государства не будет диктовать Украине ее историю, назвав Навроцкого «разрушителем» позитивных наработок в двусторонних отношениях.

Сам Зеленский отправил свой орден польскому президенту по почте. Он заявил, что Украина «не будет спорить» с решением Польши, но выразил надежду, что «будущее подтвердит уважение к украинцам».

Скандал возник после того, как 26 мая Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций ВСУ почетного наименования «имени Героев УПА». В документе указано, что целью решения является «восстановление исторических традиций национального войска».

Также накануне премьер-министр Польши Дональд Туск назвал скандал «стратегической ошибкой», от которой проиграют обе стороны.

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